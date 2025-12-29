Kuşadası Belediyesi'nin Beslenme Çantası Desteğine Velilerden Tam Not

Kuşadası Belediyesi bünyesindeki Güvercin Masa Gezici ekibi, kentte yaşayan ihtiyaç sahibi ailelerin okula giden 6-14 yaş arası çocuklarına haftalık olarak sağlanan beslenme desteğiyle ilgili bir memnuniyet anketi gerçekleştirdi. Anket sonuçları velilerden olumlu geri dönüşler aldı.

Anketin amacı ve ekip çalışması

Başkan Ömer Günel’in göreve gelmesinin ardından yeniden yapılandırılıp kadrosu ve teknik ekipmanı güçlendirilen Güvercin Masa Gezici ekibi, Kuşadası Belediyesi hizmetlerine yönelik düzenli anket çalışmalarına devam ediyor. Bu son anket, belediyenin sağladığı beslenme desteğinin etkinliğini ve ailelerin memnuniyet düzeyini ölçmeyi hedefledi.

Anket soruları ve velilerin değerlendirmesi

Ankette katılımcılara şu sorular soruldu: "almış olduğunuz hizmetten ne kadar memnunsunuz? Almış olduğunuz ürünün kalitesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Almış olduğunuz hizmetin ürün miktarı ihtiyaçlarınızı karşılamaya yeterli mi? Beslenme desteğini düzenli ve zamanında alıyor musunuz?" Veliler, verilen hizmetin çok kaliteli ve çocuklar için faydalı olduğunu belirtti, düzen ve zamanlamadan memnun olduklarını ifade etti.

Geri bildirimlerde hizmetin sürekliliği ve ürün kalitesine dikkat çekilirken, veliler adına yapılan değerlendirmelerde Başkan Ömer Günel’e teşekkür edildi.

