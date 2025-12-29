DOLAR
Kocaeli'de 3.600 Trabzon Hurması Fidanı 75 Üreticiye Dağıtılacak

Kocaeli Büyükşehir, Meyveciliği Geliştirme Projesi kapsamında 75 üreticiye yüzde 50 hibeli toplam 3.600 Trabzon hurması fidanı dağıtacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Meyveciliği Geliştirme Projesi kapsamında başlatılan başvurular tamamlandı. Toplanan talepler doğrultusunda, başvuruda bulunan üreticilere fidanlar yarın teslim edilecek.

Dağıtım Töreni

Dağıtım töreni 30 Aralık Salı günü Başiskele ilçesine bağlı Kullar Üretim Fidanlığı'nda saat 10.00'da gerçekleştirilecek. Törende, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı 75 üreticiye toplam 3.600 Trabzon hurması fidanı yüzde 50 hibeli olarak verilecek.

Tarım Arazisine Katkı ve Ekonomik Değer

Bu destekle 103 dekar (yaklaşık 14 futbol sahası büyüklüğünde) tarım arazisi Trabzon hurması yetiştiriciliğine kazandırılacak. Trabzon hurmasının pazardaki artan talebi ve yüksek ekonomik getirisi göz önünde bulundurulduğunda, bu fidanların Kocaeli tarımına önemli katkı sağlayacağı vurgulanıyor.

Proje Kapsamında Daha Önceki Destekler

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, bugüne kadar ceviz, badem, yaban mersini, ahududu, böğürtlen, kivi ve kestane gibi meyve fidanı destekleriyle 850 üreticiye toplam 3 milyon TL tutarında hibeli fidan dağıtımı gerçekleştirdi. Bu yılki Trabzon hurması desteğiyle proje kapsamındaki toplam fidan sayısı daha da artmış olacak.

