Sabiha Gökçen Havalimanı 2025'te Rekor: Ağustosta 4 milyon 699 bin 318 Yolcu

Sabiha Gökçen Havalimanı 2025'te Rekor Kırdı

Ağustos ayında tüm zamanların en iyi aylık performansı ve Avrupa'da hızlı büyüme

İstanbul Sabiha Gökçen (ISG) Uluslararası Havalimanı, 2025'in ilk 8 ayında önemli başarılar elde ederek rekorlara imza attı. ISG'den yapılan açıklamaya göre havalimanı, ağustos ayında tarihin en iyi aylık performansını kaydetti.

Ağustos ayında havalimanı, 2 milyon 114 bin 900 iç hat ve 2 milyon 584 bin 418 dış hat yolcusu olmak üzere toplam 4 milyon 699 bin 318 yolcuyu ağırladı.

Avrupa Havalimanları Konseyi (ACI) Ağustos 2025 Havalimanı Trafik Raporuna göre, 2025 Ağustos ayında Sabiha Gökçen Havalimanı, geçen yılın ağustos ayına kıyasla yüzde 21,5 artış sağlayarak, 40 milyon üzeri yolcu kapasitesi olan Major Havalimanları kategorisinde en hızlı büyüyen havalimanı oldu.

Yılın ilk 8 ayında da güçlü bir ivme yakalayan ISG, 2025'in Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,3 artış sağlayarak Avrupa'da yolcu sayısını en fazla artıran havalimanı oldu.

Bu performansla havalimanı, Ocak-Ağustos 2025 döneminde toplam 31,2 milyon yolcuya ulaşarak Avrupa'da yolcu trafiğinde 9. sırada yer aldı.

Günümüzde 53 ülkede hizmet veren ISG, 39 iç hat ve 110 dış hat olmak üzere toplam 149 destinasyonu bağlayarak İstanbul'un ve Türkiye'nin en büyük giriş ve bağlantı noktalarından biri olarak faaliyet gösteriyor.

Havalimanı, milyonlarca yolcunun seyahat deneyimine kolaylık ve konfor kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor.