Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Uçuş İptalleri Yeniden Düzenlendi

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar çerçevesinde uçuş iptalleri üzerine yeni bir düzenleme yapıldı. Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ, Meteorolojik Acil Durum Komitesi'nin (MADKOM) yaptığı toplantının ardından bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 21 Şubat tarihi için daha önceden yapılmış uçuş iptallerine ilave olarak, kalan uçuşların yüzde 15'inin ve 23 Şubat'taki uçuşların yüzde 10'unun iptal edilecektir." bilgisi verildi.

Geçtiğimiz günlerde yapılan bir diğer açıklamada, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 21 Şubat Cuma günü uçuşların yüzde 30'unun iptal olacağı belirtilmişti.

Yolcuların uçuş durumlarını takip etmeleri için hava yolu şirketlerinin internet siteleri ve çağrı merkezleri üzerinden bilgilendirmeleri tavsiye edildi.