Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Uçuşlara Kar Nedeniyle yüzde 15 Kapasite Azaltımı

İstanbul genelinde etkili olan kar yağışı, kentteki hava yolu trafiğini olumsuz etkiledi. Bu gelişme üzerine Sabiha Gökçen Havalimanı’nda planlanan uçuş operasyonlarında düzenleme yapıldı.

HEAŞ'tan Yapılan Açıklama

Savunma Sanayii Başkanlığı iştiraki Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ tarafından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı son değerlendirmelere atıf yapılarak, 18 Ocak 2026 (bugün) ile 19 Ocak 2026 (pazartesi) tarihlerinde Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda gün boyunca uçuş operasyonlarında yüzde 15 oranında kapasite azaltımına gidileceği bildirildi.

Açıklamada ayrıca yolcuların uçuşlarına ilişkin en güncel bilgileri ilgili havayolu şirketlerinin resmi internet siteleri ve çağrı merkezleri aracılığıyla takip etmelerinin önemle rica edildiği belirtildi.

