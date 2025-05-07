Sadakat Sergisi Dolmabahçe Sanat Galerisi'nde Açıldı

Filistin Halkının Mücadelesi "Sadakat" Sergisiyle Anlatılıyor

Dolmabahçe Sanat Galerisi, Filistin halkının mücadelesini İslam sanatının zarif formlarıyla toparlayan "Sadakat" sergisine ev sahipliği yapmaya başladı. Sergi, 17 Mayıs tarihine kadar sanatseverlerle buluşacak.

Açılış Etkinliği Coşkuyla Gerçekleşti

Serginin açılışı, film gösterimiyle başladı ve akademi, sivil toplum ve sanat dünyasından birçok isim katıldı. Küratör Meryem Veli, sergide yer alan 65 kıymetli eserin hat, tezhip, minyatür ve cilt sanatları gibi geleneksel sanatları içerdiğini belirtti. Açılışta yaptığı konuşmada Veli, "Bu sergi, bizleri sadakatin derin manalarına götürecek. Sadakat, şartlar ne olursa olsun erdemli olanın yanında durmak, ona şahitlik etmek ve iyiliğe ortak olmaktır." dedi.

Sadakat: Bir Bağlılıktan Daha Fazlası

Veli, serginin yalnızca estetik değil, vicdan ve sorumluluk duygusunun da bir yansıması olduğunu vurgulayarak, "Sadakat, hareketsiz kalmayı değil, yerinden kalkmayı gerektirir. Bu yüzden sergimizin adı da 'Sadakat' oldu." ifadelerini kullandı.

Sergide Destek Ve İşbirliği Vurgusu

Küratör Meryem Veli, destek veren kişi ve kuruluşlara teşekkür ederek, sergideki eser satışından elde edilecek gelirin Filistin halkına bağışlanacağını açıkladı. Filistin Vakfı Genel Müdürü Hemed Abdülkerim de son dört ayda 1200'den fazla proje gerçekleştirdiklerini belirterek, "Yardım ettiğimizi göstermek istiyoruz" dedi.

İbn Haldun Üniversitesi'nin Desteği

İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan, Filistin'deki işgale dikkat çekerek, sanatçıların eserleriyle bu durumu ifade ettiklerini dile getirdi. Arkan, "Sanatçılarımız, bizim anlattıklarımızı eserleriyle ortaya koydu." dedi.

17 Mayıs'a Kadar Ziyaret Edilebilecek

İsrail ordusunun Gazze'deki saldırılarına karşı bir manifestoya dönüşen "Sadakat" sergisi, 17 Mayıs'a kadar sanatseverlerle buluşacak. Sergi, Milli Saraylar Başkanlığı, İbn Haldun Üniversitesi, Filistin Vakfı ve Albaraka Türk'ün katkılarıyla hazırlandı.

Filistin halkının mücadelesini İslam sanatının zarif formlarıyla dünyaya hatırlatmak amacıyla düzenlenen "Sadakat" sergisi, Dolmabahçe Sanat Galerisi'nde izlenime sunuldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, programa katılarak konuşma yaptı.

Filistin halkının mücadelesini İslam sanatının zarif formlarıyla dünyaya hatırlatmak amacıyla düzenlenen "Sadakat" sergisi, Dolmabahçe Sanat Galerisi'nde izlenime sunuldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, programa katılarak konuşma yaptı.