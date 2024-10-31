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Sadakataşı Derneği'nden Gazze'ye Acil Yardım

Sadakataşı Derneği, Gazze'nin Cibaliye bölgesine acil insani yardımlar ulaştırdı.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 16:14
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 16:38
Sadakataşı Derneği'nden Gazze'ye Acil Yardım

Gazze'ye Acil İnsani Yardım

Sadakataşı Derneği, İsrail'in saldırıları altında bulunan Gazze'nin Cibaliye bölgesine acil yardım ulaştırdı. Dernekten yapılan açıklamaya göre, bölgeye yönelik bir aydan beri düzenli olarak gerçekleştirilen saldırılar sonucunda büyük bir insani kriz yaşanıyor.

Acil Yardım Çalışmaları

Cibaliye bölgesindeki gönüllü ekipler, acil yardım çalışmaları çerçevesinde 600 aileye gıda kolisi ve battaniye dağıtımı gerçekleştirdi. Ayrıca, temiz suyun hayati öneme sahip olduğu bu bölgede düzenli olarak temiz su dağıtımı yapılmakta. Dernek ekibi, 2 bin kutu bebek maması da Gazzeli ailelere ulaştırdı.

Destek Sözü

Derneğin Genel Başkanı Kemal Özdal, yaptığı açıklamada, "Bölge halkına destek olmaya devam edeceğiz" diyerek yardımların süreceğini ifade etti.

Sadakataşı Derneği, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'nin Cibaliye bölgesine acil insani...

Sadakataşı Derneği, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'nin Cibaliye bölgesine acil insani yardım ulaştırdı.

Sadakataşı Derneği, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'nin Cibaliye bölgesine acil insani...

Sadakataşı Derneği, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'nin Cibaliye bölgesine acil insani yardım ulaştırdı.

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