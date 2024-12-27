Sadettin Saran Yasa Dışı Bahis Soruşturmasında İfade Verdi

İş insanı Sadettin Saran, yasa dışı bahis soruşturması çerçevesinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadesine başvuruldu.

Saran, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne polis nezaretinde gelerek, Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu'na ifade verdi ve ardından adliyeden ayrıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Saran'ın gözaltına alındığına dair çıkan haberlere yanıt vererek, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen bir soruşturmada adı geçen şahsın sahibi olduğu medya grubu vasıtasıyla yapılan bir maç yayınında yasa dışı bahis reklamı yapıldığı iddiasıyla ilgili 26 Aralık 2024 tarihinde savunması alınmıştır. Herhangi bir gözaltı durumu söz konusu değildir. Kamuoyunun bilgisine duyurulur." ifadelerini kullandı.