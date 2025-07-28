Safiye Soyman, Vefat Eden Oğlu İçin Burdur'da Anlamlı Bir Çeşme Yaptırdı

Sanatçı Safiye Soyman, geçen yıl kaybettiği oğlu Harun Akaröz için anlam dolu bir anı bırakmak adına Burdur'un Ağlasun ilçesinde yeni bir çeşme yaptırdı. Multiple Skleroz (MS) hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden oğlu adına yapılan çeşmenin açılışı, oğlu Harun’un ölüm yıldönümünde gerçekleştirildi.

Yeşilbaşköy köyünde düzenlenen açılış töreninde Safiye Soyman, hayratın yapımında emeği geçen herkese teşekkür etti. Oğlunun burada geçirdiği 5 yıla vurgu yaparak, "Burası benim için çok önemli. Bekir ağabey, ona çok iyi baktı ve bu hayratta emeği çok büyük. Yeşilbaşköy benim köyüm olacak. Burada anılarım var. Ölünceye kadar burayı bırakmayacağım, bu su burada akacak. Kim içerse oğluma dua etsin," ifadelerini kullandı.

Çeşmenin açılışı sırasında Ağlasun Kaymakamı Metin Eyyüpkoca, Soyman’a teşekkür ederek, kendisinin artık fahri hemşehrileri olduğunu belirtti. Tören, duaların ardından kurdele kesimiyle son buldu.

Ağlasun Belediye Başkanı Ali Ulusoy, Safiye Soyman’a teşekkür plaketi takdim etti. Ayrıca iş insanı Faik Öztürk'ün de katıldığı törende, Harun Akaröz’ün anısına katılımcılara ikramlarda bulunuldu.

Sanatçı Safiye Soyman'ın geçen yıl hayatını kaybeden MS (Multiple Skleroz) hastası oğlu Harun Akaröz adına, Burdur'un Ağlasun ilçesinde yaptırdığı çeşmenin açılışı gerçekleştirildi.

Sanatçı Safiye Soyman'ın geçen yıl hayatını kaybeden MS (Multiple Skleroz) hastası oğlu Harun Akaröz adına, Burdur'un Ağlasun ilçesinde yaptırdığı çeşmenin açılışı gerçekleştirildi.