Safranbolu'da AB Tescilli Safran Ekimine Başlandı

Safranbolu'da AB coğrafi işaretli safranın ekimi Gayza köyünde başladı; üretim alanı ve markalaşma çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 16.08.2025 16:29
Güncelleme Tarihi: 16.08.2025 16:34
Safranbolu'da AB Tescilli Safran Ekimine Başlandı

Safranbolu'da AB tescilli safranın ekimi başladı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Avrupa Birliği (AB) coğrafi işaret tescili alan safranın ekimi Gayza köyündeki Safranova sahasında başladı.

Ekim, özellik ve hasat

Her yıl ağustos ayında soğanı dikilen, 30 santimetreye kadar uzayabilen ve mor renkte, güzel kokulu çiçekler açan safran, ekim-kasım aylarında toplanıyor.

Safranın ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabilme özelliği bulunuyor. Yaklaşık 80 bin çiçekten sadece yarım kilogram safran elde edilebiliyor; bu nedenle safran "dünyanın en pahalı baharatı" olarak nitelendiriliyor.

Yerel proje ve üretim

Safranbolu Kaymakamı Hayrettin Baskın, Gayza köyündeki Safranova sahasında gazetecilere, 50 dekarlık sahadaki 15 dekarlık alana safran ekimi yapıldığını söyledi.

Projenin bitkisel üretimin yanında stratejik önemine dikkati çeken Baskın, "Dolayısıyla bu projemizin ve buna benzer diğer projelerimizin, başta Safranbolu olmak üzere genel olarak ilimizde, başta safran bitkisi olmak üzere diğer bitkilerin üretimine de teşvik ve vesile olmasını temenni ediyorum." dedi.

Markalaşma ve ekonomik değer

Safranbolu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Akgül, safranın ilçenin geleneği haline geldiğini belirterek, orijinal Safranbolu safranını korumak adına 2021 yılında bu projeye başladıklarını söyledi.

Akgül, 2024'te yaklaşık 104 dekar olan safran üretim alanının arttığını anlatarak, "Geçen yıl yaklaşık 45-50 kilogram Safranbolu safranı hasadımız oldu. Safranbolu safranı ilçemiz için büyük önem teşkil ediyor. Bu proje kapsamında bir marka değeri kazandırmaya çalıştık. Safranbolu safranını bir pakete, ambalaja koyduk. Şu an görüyorum ki diğer satıcılarda da küçük basit kavanozlarda satılan Safranbolu safranı, şimdi kontrollü ve tüketicinin ilk kez açacağı ambalajlarda sunumu ve satışı yapılıyor." ifadelerini kullandı.

1 kilogram safran yaklaşık 450 bin liradan satılıyor.

