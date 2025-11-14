Safranbolu'da apartman boşluğuna düşen 67 yaşındaki adam kurtarıldı

Safranbolu'da apartman boşluğuna düşen Sabri Y. (67), AFAD, itfaiye ve sağlık ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla çıkarılarak hastaneye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 10:10
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 10:10
Safranbolu'da apartman boşluğuna düşen 67 yaşındaki adam kurtarıldı

Safranbolu'da apartman boşluğuna düşen 67 yaşındaki adam kurtarıldı

AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri ortak çalışmayla müdahale etti

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir apartmanın boşluğuna düşen yaşlı adam, ekiplerin ortak müdahalesiyle kurtarıldı.

Olay, sabah saat 05.00 civarında Barış Mahallesi Göztepe Caddesi'ndeki Konak Apartmanı'nda meydana geldi. Sabri Y. (67) henüz belirlenemeyen bir nedenle 4 katlı apartmanın boşluğuna düştü.

Apartmandaki sese uyanan vatandaşlar, şahsı görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucu yaralı adam bulunduğu yerden çıkarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaşlı adam, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Apartmanda yaşayan vatandaşların şahsı tanımadığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KARABÜK’ÜN SAFRANBOLU İLÇESİNDE BİR APARTMANIN BOŞLUĞUNA DÜŞEN KİŞİ, AFAD, İTFAİYE VE SAĞLIK...

KARABÜK’ÜN SAFRANBOLU İLÇESİNDE BİR APARTMANIN BOŞLUĞUNA DÜŞEN KİŞİ, AFAD, İTFAİYE VE SAĞLIK EKİPLERİNİN ORTAK ÇALIŞMASIYLA BULUNDUĞU YERDEN ÇIKARILARAK HASTANEYE KALDIRILDI.

KARABÜK’ÜN SAFRANBOLU İLÇESİNDE BİR APARTMANIN BOŞLUĞUNA DÜŞEN KİŞİ, AFAD, İTFAİYE VE SAĞLIK...

İLGİLİ HABERLER

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

Milli Piyango 2026 Yılbaşı: 800 Milyon TL Büyük İkramiye ve Bilet Fiyatları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kahverengi Kokarca Marmara'ya Ulaştı: Bursa ve Yalova’da Tarım Alarmı
2
Muğla Büyükşehir 13 İlçede Ücretsiz Diyabet ve Tansiyon Taraması (14-21 Kasım 2025)
3
Fatih’te Şehremini’de Evinde Silahla Ölü Bulunan Kişi
4
TOKİ 2025 Genç Başvuru Ekranı Açılıyor: 18-30 Yaş, Anne-Baba Şartı ve Tarihler
5
TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri
6
3600 Ek Gösterge: 1. Derece Memura Çifte Müjde — Torba Yasa Meclis'te
7
Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı

Gecikme Zammı %3,7'ye İndirildi — Vergi ve SGK Borçlarına Büyük Kolaylık

2026 Green Card (DV Lottery) Başvuruları: Tarihler ve Başvuru Ekranı

Milli Piyango 2026 Yılbaşı: 800 Milyon TL Büyük İkramiye ve Bilet Fiyatları