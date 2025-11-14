Safranbolu'da apartman boşluğuna düşen 67 yaşındaki adam kurtarıldı

AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri ortak çalışmayla müdahale etti

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir apartmanın boşluğuna düşen yaşlı adam, ekiplerin ortak müdahalesiyle kurtarıldı.

Olay, sabah saat 05.00 civarında Barış Mahallesi Göztepe Caddesi'ndeki Konak Apartmanı'nda meydana geldi. Sabri Y. (67) henüz belirlenemeyen bir nedenle 4 katlı apartmanın boşluğuna düştü.

Apartmandaki sese uyanan vatandaşlar, şahsı görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucu yaralı adam bulunduğu yerden çıkarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaşlı adam, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Apartmanda yaşayan vatandaşların şahsı tanımadığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

