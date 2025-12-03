Safranbolu'da motosiklet uçuruma yuvarlandı: sürücü 1.5 saatte kurtarıldı

Sarıçiçek Çamtarla'da kaza

Kaza, Sarıçiçek Çamtarla mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.H. idaresindeki motosiklet kontrolden çıkarak yaklaşık 30 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü yaralandı.

Müdahale ve kurtarma çalışması

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, halata bağlanan sedye yardımıyla ekiplerin yaklaşık 1.5 saatlik çalışması sonucu güvenli alana çıkarıldı.

Tedavi ve inceleme

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sürücü, Safranbolu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yetkililer, yaralının sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

