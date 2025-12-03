Safranbolu'da Motosiklet Uçuruma Yuvarlandı: Sürücü 1.5 Saatte Kurtarıldı

Safranbolu'da Sarıçiçek Çamtarla mevkiinde motosikletin 30 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu yaralanan Y.H., ekiplerin 1.5 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 11:40
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 11:40
Safranbolu'da Motosiklet Uçuruma Yuvarlandı: Sürücü 1.5 Saatte Kurtarıldı

Safranbolu'da motosiklet uçuruma yuvarlandı: sürücü 1.5 saatte kurtarıldı

Sarıçiçek Çamtarla'da kaza

Kaza, Sarıçiçek Çamtarla mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.H. idaresindeki motosiklet kontrolden çıkarak yaklaşık 30 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü yaralandı.

Müdahale ve kurtarma çalışması

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, halata bağlanan sedye yardımıyla ekiplerin yaklaşık 1.5 saatlik çalışması sonucu güvenli alana çıkarıldı.

Tedavi ve inceleme

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sürücü, Safranbolu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yetkililer, yaralının sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

KARABÜK'ÜN SAFRANBOLU İLÇESİNDE YAKLAŞIK 30 METRELİK UÇURUMA YUVARLANAN MOTOSİKLETLİ EKİPLERİN 1.5...

KARABÜK'ÜN SAFRANBOLU İLÇESİNDE YAKLAŞIK 30 METRELİK UÇURUMA YUVARLANAN MOTOSİKLETLİ EKİPLERİN 1.5 SAATLİK ÇALIŞMASIYLA KURTARILDI.

KARABÜK'ÜN SAFRANBOLU İLÇESİNDE YAKLAŞIK 30 METRELİK UÇURUMA YUVARLANAN MOTOSİKLETLİ EKİPLERİN 1.5...

İLGİLİ HABERLER

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Hakan Fidan Brüksel'de: NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Görüştü
2
Mustafa Şahin'den Dünya Engelliler Günü'nde Akülü Sandalye Desteği
3
Uludağ'da Kar Kalınlığı 6 Santimetreye Geriledi
4
Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Asiltürk 112 Çağrı Merkezi'nde Göreve Katıldı
5
Trabzon'un 170 Yıllık Afet Gerçeği: Seller ve Heyelanlar Öne Çıkıyor
6
Aydın Valisi Yakup Canbolat: "Tüm özel bireylerimiz, bizler için birer ilham kaynağıdır"
7
Müteahhit Mehmet Kaya'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Mesajı

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde