Safranbolu'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı

Kaza ve müdahale

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Aşağı Tokatlı Bağları Mahallesi Özgür Sokak'ta meydana gelen kazada, A.I. idaresindeki 55 DL 937 plakalı otomobil ile B.D. (17) yönetimindeki 78 ACK 842 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü ile yanında bulunan B.B. (16) yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri müdahale etti.

Ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan B.D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, motosiklet sürücüsü B.D.'nin ehliyeti olmadığı belirtildi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı. Ekipler kaza mahallinde çalışma yaptı.