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Safranbolu'da Tarihi Konağın Yangını: Kullanılamaz Hale Geldi

Safranbolu'da çıkan yangında, 86 yaşındaki Hamza Tomaç'a ait tarihi konak kullanılamaz duruma geldi.

Yayın Tarihi: 30.07.2025 12:46
Güncelleme Tarihi: 30.07.2025 12:46
Safranbolu'da Tarihi Konağın Yangını: Kullanılamaz Hale Geldi

Safranbolu'da Tarihi Konağın Kül Olması

Karabük'ün tarihi ve turistik ilçesi Safranbolu'da, Akçasu Mahallesi'nde bir yangın meydana geldi. Yangın, 86 yaşındaki Hamza Tomaç'a ait 2 katlı tarihi konağı kullanılamaz hale getirdi.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, hızla konağın tüm alanlarını sardı. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına almaya çalıştı.

Safranbolu ve Karabük belediyeleri'ne ait itfaiye ekipleri, kısa sürede büyük bir çaba göstererek yangını söndürmeyi başardı. Ancak, yapılan müdahalelere rağmen tarihi konak, yangın sonrası kullanılamaz hale geldi.

Bu olay, bölgenin tarihi dokusunun korunması adına kaygı verici bir gelişme olarak kaydedilirken, yerel yönetimlerin bu tür yapıları nasıl koruyacağı konusunda soru işaretleri doğurdu.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çıkan yangında tarihi konak kullanılamaz hale geldi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çıkan yangında tarihi konak kullanılamaz hale geldi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çıkan yangında tarihi konak kullanılamaz hale geldi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çıkan yangında tarihi konak kullanılamaz hale geldi.

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