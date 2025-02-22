Safranbolu'nun Tarihi Yapıları Karla Kaplandı

Safranbolu, kar yağışının ardından tarihi güzellikleriyle beyaza büründü. Dronla görüntülenen manzara büyüleyici.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 14:51
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 15:39
Safranbolu'nun Tarihi Yapıları Karla Kaplandı

Safranbolu'da Tarihi Yapılar Kar Yağışı ile Buluşturdu

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Karabük'ün tarihi konaklarıyla ünlü Safranbolu, etkili olan kar yağışı sonrasında bembeyaz bir örtüyle kaplandı. İlçede devam eden kar yağışı, tarihi yapıları adeta birer tablo gibi süsledi.

Kar Yağışının Ardından Eşsiz Manzaralar

Safranbolu'daki Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme ve konaklar, karla örtünerek görsel bir şölene imza attı. Tarihi yapıların üst kısımları, kar yağışının etkisiyle muhteşem bir görüntü oluşturdu.

Hıdırlık Seyir Terası'ndan Büyüleyici Manzaralar

İlçeyi kuşatan bu beyaz manzara, Hıdırlık Seyir Terası'ndan izleyicilere sunuldu. Seyir terasından yapılan görüntüleme, Safranbolu'nun kar altındaki güzelliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Dron ile Kaydedilen Anlar

Safranbolu'daki kar manzarası, dron ile havadan görüntülendi. Bu etkileyici görüntüler, ilçenin doğasının ve tarihi dokusunun kış mevsimindeki zarafetini gözler önüne serdi.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Karabük'ün tarihi konaklarıyla ünlü Safranbolu ilçesi...

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Karabük'ün tarihi konaklarıyla ünlü Safranbolu ilçesi, kar yağışının ardından beyaza büründü.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Karabük'ün tarihi konaklarıyla ünlü Safranbolu ilçesi...

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Karabük'ün tarihi konaklarıyla ünlü Safranbolu ilçesi, kar yağışının ardından beyaza büründü.

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