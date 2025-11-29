Safranbolu TSO Dubai'de Big 5 Global İnşaat Fuarı’na Katıldı

Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) öncülüğündeki heyet, Birleşik Arap Emirlikleri’nde düzenlenen Big 5 Global İnşaat ve Yapı Fuarına katıldı. Etkinlik, Safranbolu’dan 30 iş insanının katılımıyla gerçekleştirilen 5 günlük bir program çerçevesinde yapıldı.

Heyet ve fuar ziyareti

Ziyarete Safranbolu TSO Meclis Başkanı Cengiz Ünal ve Safranbolu TSO Yönetim Kurulu Başkanı Erol Altuntepe liderlik etti. Heyet, dünyanın en büyük inşaat organizasyonlarından biri olarak kabul edilen fuarda firmalarla ve yeni teknolojilerle ilgili incelemelerde bulundu.

Ünal’ın değerlendirmeleri

Meclis Başkanı Ünal, fuar ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada, "Meclis Başkanımız, Yönetim Kurulu Başkanımız ve değerli iş insanlarımızla birlikte BIG 5 Global Dubai Fuarı’nı ziyaret etmiş bulunmaktayız." ifadelerini kullandı.

Ünal, inşaat sektöründe teknolojinin hızla geliştiğine dikkat çekerek fuarda yeşil teknolojiyle üretilen ürünler, sürdürülebilir çözümler ve ileri üretim teknikleri hakkında kapsamlı incelemeler yaptıklarını belirtti. Bu tür uluslararası organizasyonların katılımcılara yeni iş yapma imkânları, iş birlikleri ve küresel bağlantılar kurma fırsatı sunduğunu vurguladı.

Beklentiler ve hedefler

Ünal, fuarın Safranbolu TSO üyelerine önemli avantajlar sağlayacağına inandıklarını ifade etti: "Gerçekleştirilen bu ziyaretin, üyelerimizin uluslararası yenilikleri yerinde görmesine, bölge sanayimizin rekabet gücünü artıracak teknolojilere erişmesine ve yeni iş birlikleri, ihracat fırsatları ile küresel bağlantıların geliştirilmesine önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz."

Fuara katılımın sadece bir gezi olmanın ötesinde, bölgedeki ticaretin gelişmesi ve yerel iş insanlarının global pazarlarda daha etkin rol alması açısından büyük önem taşıdığını belirten Ünal, bu tür organizasyonların Safranbolu’nun ekonomik vizyonuna katkı sunduğunu kaydetti.

Son olarak Ünal, Safranbolu TSO’nun bölgenin ekonomik yapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdüreceğini belirterek: "Bölgemizi daha güçlü bir ekonomik yapıya kavuşturmak, üyelerimizin dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmesini sağlamak ve sürdürülebilir, yenilikçi ve katma değerli üretim anlayışını desteklemek için çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.

