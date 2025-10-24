Sagalassos'ta Gece Müzeciliği İçin Işıklandırma Çalışmaları Sürüyor

Burdur'un Ağlasun ilçesindeki Sagalassos Antik Kenti'nde gece müzeciliği hazırlıkları kapsamında ışıklandırma çalışmaları devam ediyor; ziyaretçiler yeni sezonda geceyi de deneyimleyebilecek.

Yayın Tarihi: 24.10.2025 10:21
Güncelleme Tarihi: 24.10.2025 10:21
Ağlasun'daki antik kent yeni sezona hazırlanıyor

Burdur'un Ağlasun ilçesinde bulunan, "aşkların ve imparatorların şehri" olarak anılan Sagalassos Antik Kenti, gece müzeciliği uygulaması için hazırlıklarını sürdürüyor. İlk yerleşim izleri 12 bin yıl öncesine uzanan antik kent, tarih ve arkeoloji tutkunlarının son yıllarda en çok ilgi gösterdiği ören yerleri arasında yer alıyor.

Gündüzleri görkemiyle ziyaretçilerini etkileyen Sagalassos'u gezenler, yeni sezonda antik kenti gece de görme fırsatı bulacak. Bu kapsamda yürütülen çalışmalarda ışıklandırma çalışmaları devam ediyor ve alanın gece atmosferi özenle tasarlanıyor.

Burdur Valiliği tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında, antik çağın görkemli kenti Sagalassos'un gece müzeciliğiyle ziyaretçilerine eşsiz bir deneyim sunmaya hazırlandığı vurgulandı. Paylaşımda yer alan ifadede, "Gündüzleri tarih kokan taşlarıyla geçmişe ışık tutan, geceleri ise ışıkların altında büyüleyici bir atmosfere bürünen Sagalassos, mistik havasıyla misafirlerini zamanda bir yolculuğa çıkaracak."

İlgili ekipler, ziyaretçilere hem korunmuş bir ören yeri sunmak hem de Sagalassos'un gece estetiğini ön plana çıkarmak amacıyla çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

