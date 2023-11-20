Sağanak yağışlar barajların yüzünü güldürdü: İstanbul'a umut doğdu

İstanbul'u üç gündür esir alan yoğun yağışlar, şehrin barajlarına uzun süre sonra gelen rahatlama getirdi. Şehir, kurak dönem sıkıntısını yaşarken gerçekleşen sürekli yağışlar, baraj doluluk oranlarını önemli ölçüde artırdı. Geçtiğimiz hafta yüzde 16'lara kadar düşen doluluk oranları, üç günlük aralıksız yağmurların ardından yüzde 22.63'e ulaştı.

Özellikle Elmalı Barajı, son yağışlardan en fazla etkilenenlerden biri oldu. Barajın doluluk oranı, ayın 18'inde yüzde 20.67 iken bugün itibariyle yüzde 43.25'e çıktı. Diğer önemli barajlardan Ömerli yüzde 44.75, Elmalı yüzde 43, Darlık yüzde 36, Alibey yüzde 23.85 ve Istrancalar yüzde 21 doluluk seviyelerine ulaştı.





Ancak, yaşanan olumlu gelişmelere rağmen, baraj doluluk oranlarının hala son 10 yılın en düşük seviyelerinde olduğu gözlemleniyor. Geçen yıl aynı dönemde baraj doluluk oranı yüzde 35.26 seviyesindeydi.

İstanbul'da uzun süredir devam eden kuraklık endişesi, bu yağışlarla birlikte bir nebze olsun hafifledi. Ancak, su kaynaklarının sürdürülebilirliği ve gelecekteki kuraklık riskleri göz önüne alındığında, su yönetimi konusunda dikkatli ve sürdürülebilir adımların atılması önem arz etmektedir.