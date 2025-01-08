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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasında Yer Aldı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 09:57
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 10:20
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasında Yer Aldı

Sağlık Bakanı Memişoğlu, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Destek Verdi

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Anadolu Ajansı'nın (AA) bu yıl düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Sağlık Bakanlığı'nın önemini vurgulayan Memişoğlu, sağlık alanındaki başarıların ve hizmetlerin tanıtılması açısından böyle etkinliklerin değerine dikkat çekti.

Bakan Memişoğlu'nun Açıklamaları

Bakan Memişoğlu, AA'nın oylaması ile ilgili olarak, "Bu tür organizasyonlar, bizleri motive eden ve sağlık alanında yapılan güzel çalışmaları paylaşma imkanı sunan önemli bir platformdur" ifadelerini kullandı. Ayrıca, bu tür etkinliklerin toplumda sağlık bilincini artırma açısından da faydalı olduğuna değindi.

Yılın Kareleri Oylaması Nedir?

Anadolu Ajansı tarafından organize edilen 'Yılın Kareleri', her yıl farklı alanlarda başarılı çalışmaları ve etkileyici anları öne çıkarmayı amaçlayan bir yarışmadır. Çeşitli kategorilere ayrılmış olan bu oylama, halk oylaması ile belirlenen kazananları duyurur.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve...

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katılarak oyunu kullandı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve...

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katılarak oyunu kullandı.

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