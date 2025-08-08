Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan Gazze İşgaline Sert Tepki

Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Gazze İşgali ile İlgili Çarpıcı Açıklamalar

Artvin'de düzenlenen bir basın toplantısında konuşan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İsrail'in Gazze'yi işgal kararına sert bir eleştiride bulundu. "Ne zaman insanlık müdahale edecek bu katliama?" diyerek sorduğu bu soru, dünya genelinde vicdan sahibi bireylerin dikkatini çekti. Memişoğlu, insanlık duygusuna sahip herkesin bu duruma yanıt vermesi gerektiğini ve bugünün en çok insanlığın kendine dönmesine ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Artvin'de Sağlık Yatırımları ve Projeler

Vali Turan Ergün'ü ziyaret eden Memişoğlu, Sağlıklı Türkiye Yüzyılı projeleri kapsamında Artvin'de sağlık hizmetlerini geliştirmek için çeşitli planların hayata geçirileceğini söyledi. Şehir merkezinde on üzerinden yeni bir hastane projesinin üzerinde çalıştıklarını belirten Bakan, en az 400 yataklı bir hastane projesi için çalışmalara başlanacağını aktardı. Bunun yanı sıra Hopa'ya yeni bir sağlık tesisi kazandırma hedefinin de altını çizdi.

Sağlıklı Hayat Merkezi Açılışı

Memişoğlu, Artvin'de yaklaşık 10 gün önce açılan Sağlıklı Hayat Merkezi ile bölge halkına daha iyi sağlık hizmeti sunmayı amaçladıklarını belirtti. "Sağlığın korunması ve hastalanmadan sağlıkta kalmak en büyük önceliğimizdir," diye ekledi.