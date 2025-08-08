Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan Gazze İşgaline Sert Tepki

Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Gazze İşgali ile İlgili Çarpıcı Açıklamalar
Artvin'de düzenlenen bir basın toplantısında konuşan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İsrail'in Gazze'yi işgal kararına sert bir eleştiride bulundu. "Ne zaman insanlık müdahale edecek bu katliama?" diyerek sorduğu bu soru, dünya genelinde vicdan sahibi bireylerin dikkatini çekti. Memişoğlu, insanlık duygusuna sahip herkesin bu duruma yanıt vermesi gerektiğini ve bugünün en çok insanlığın kendine dönmesine ihtiyaç duyduğunu ifade etti.
Artvin'de Sağlık Yatırımları ve Projeler
Vali Turan Ergün'ü ziyaret eden Memişoğlu, Sağlıklı Türkiye Yüzyılı projeleri kapsamında Artvin'de sağlık hizmetlerini geliştirmek için çeşitli planların hayata geçirileceğini söyledi. Şehir merkezinde on üzerinden yeni bir hastane projesinin üzerinde çalıştıklarını belirten Bakan, en az 400 yataklı bir hastane projesi için çalışmalara başlanacağını aktardı. Bunun yanı sıra Hopa'ya yeni bir sağlık tesisi kazandırma hedefinin de altını çizdi.
Sağlıklı Hayat Merkezi Açılışı
Memişoğlu, Artvin'de yaklaşık 10 gün önce açılan Sağlıklı Hayat Merkezi ile bölge halkına daha iyi sağlık hizmeti sunmayı amaçladıklarını belirtti. "Sağlığın korunması ve hastalanmadan sağlıkta kalmak en büyük önceliğimizdir," diye ekledi.
Sağlık personelinin çalışmalarını öven Bakan, "İnsanları yaşatmaya çalışırken, dikkatimizi çeken bir katliam var"
İnsan Hakları İhlalleri ve Vicdan Çağrısı
Bakan Memişoğlu, “Bebekler açlıktan ölüme terk edilirken biz neredeyiz?” diyerek, insan hakları konusunda soru sormaktan kaçınan topluluklara çağrı yaptı. "Dini, dili, ırkı ne olursa olsun, bu hayâl kırıklığına karşı hep beraber tepki göstermeliyiz," dedi.
Memişoğlu, Çanakkale'deki orman yangınlarına ilişkin gelişmeleri de yakından takip ettiklerini açıklayarak, yerel yönetimlerin sıkı bir iş birliği içinde olduğunu bildirdi.
Son olarak, Artvin'deki sağlık hizmetlerinin artırılması için her türlü gayretin gösterileceğini sözlerine ekleyen Bakan Memişoğlu, bu süreçte yerel yetkililerle iş birliğini sürdüreceklerini açıkladı.
Temasları sırasında Bakan Memişoğlu'na Vali Ergün, AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, Belediye Başkanı Bilgehan Erdem, İl Sağlık Müdürü Gürol Köroğlu, ve diğer yetkililer eşlik etti.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sol 2) Artvin Valiliğini ziyaret etti. Ziyarette, Artvin Valisi Turan Ergün (sağ 2), AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik (solda) de yer aldı.
