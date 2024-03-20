Sağlık Bakanı Koca, Kulu'da yapılan yatırımları inceledi ve Şehir Hastaneleri hakkında açıklamalarda bulundu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kulu ilçesinde yürütülen projeleri ve sağlık alanındaki gelişmeleri değerlendirdi. Konya'nın Kulu ilçesinde esnafı ziyaret eden ve vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Koca, daha sonra Acıkuyu Güneş Enerjisi Santrali'nin açılış törenine katıldı.





Bakan Koca, burada yaptığı konuşmada, Kulu'da hayata geçirilen projelerin önemine vurgu yaparak, Konya ve Kulu'daki gelişmeleri yakından takip ettiğini belirtti. Kulu Belediyesi tarafından işletilmeye başlanan Acıkuyu Güneş Enerjisi Santrali'nin 64 milyon 400 bin liraya mal olduğunu ifade eden Koca, santralin faaliyete geçmesiyle birlikte Kulu'ya yıllık 230 bin dolar gelir sağlayacağını dile getirdi.

Koca, Kulu, Cihanbeyli ve Altınekin ilçelerine doğal gaz getirilmesiyle ilgili görüşmelerin sürdüğünü belirterek, Kulu'da yapılan Organize Sanayi Bölgesi'nin doğal gaz ihtiyacını artıracağını kaydetti.

Sağlık alanında yapılan yatırımlara da değinen Bakan Koca, Kulu Bölge Devlet Hastanesi'nin önemine dikkat çekti. 250 yataklı hastanenin 5 ameliyathanesi ve 41 polikliniği bulunduğunu belirten Koca, burada sağlık eğitiminin de verileceğini ve Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin kurulduğunu açıkladı.

Koca, Kulu Fen Lisesi inşaatının devam ettiğini ve gelecek yıl öğrenci almaya başlayacağını sözlerine ekledi.

Kulu'daki Yatırımlar ve Sağlık Alanındaki Gelişmeler

Sağlık Bakanı Koca, Kulu ilçesindeki projeleri inceledi ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Acıkuyu Güneş Enerjisi Santrali'nin açılış törenine katılan Koca, santralin önemini vurguladı.

Kulu, Cihanbeyli ve Altınekin ilçelerine doğal gaz getirilmesiyle ilgili görüşmelerin devam ettiğini belirtti.

Kulu Bölge Devlet Hastanesi'nin 250 yataklı ve 5 ameliyathaneye sahip olduğunu açıklayan Koca, burada sağlık eğitiminin de verileceğini ifade etti.

Kulu Fen Lisesi inşaatının devam ettiğini ve gelecek yıl öğrenci almaya başlayacağını söyledi.