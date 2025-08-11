Sağlık Bakanı Memişoğlu, Balıkesir Depreminde Yaralananları Ziyaret Etti

Balıkesir'deki Depremde Yaralıları Ziyaret Eden Bakan Memişoğlu

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Balıkesir'de meydana gelen depremde yaralanan ve tedavi altına alınan afetzedeleri ziyaret etti. Bakan Memişoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, deprem sırasında zarar gören vatandaşları Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret ettiğini açıkladı.

Geçmiş Olsun Dilekleri İletildi

Yaralılarla ve aileleriyle görüşen Memişoğlu, "Yaralılarımız ve aileleriyle görüşerek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. En kısa sürede taburcu olmalarını temenni ediyoruz. Rabb'im acil şifalar versin." ifadelerini kullandı. Ziyarete ilişkin paylaştığı fotoğraflar, sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük ilgi gördü.

