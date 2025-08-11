DOLAR
40,73 -0,11%
EURO
47,45 -0,49%
ALTIN
4.421,63 0,5%
BITCOIN
4.959.918,23 -2,65%

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Balıkesir Depreminde Yaralananları Ziyaret Etti

Bakan Memişoğlu, Balıkesir'deki depremde yaralanan vatandaşları hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yayın Tarihi: 11.08.2025 04:33
Güncelleme Tarihi: 11.08.2025 04:33
Sağlık Bakanı Memişoğlu, Balıkesir Depreminde Yaralananları Ziyaret Etti

Balıkesir'deki Depremde Yaralıları Ziyaret Eden Bakan Memişoğlu

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Balıkesir'de meydana gelen depremde yaralanan ve tedavi altına alınan afetzedeleri ziyaret etti. Bakan Memişoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, deprem sırasında zarar gören vatandaşları Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret ettiğini açıkladı.

Geçmiş Olsun Dilekleri İletildi

Yaralılarla ve aileleriyle görüşen Memişoğlu, "Yaralılarımız ve aileleriyle görüşerek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. En kısa sürede taburcu olmalarını temenni ediyoruz. Rabb'im acil şifalar versin." ifadelerini kullandı. Ziyarete ilişkin paylaştığı fotoğraflar, sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük ilgi gördü.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Balıkesir'de meydana gelen depremde yaralanan ve tedavi altına...

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Balıkesir'de meydana gelen depremde yaralanan ve tedavi altına alınan vatandaşları, Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret etti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Balıkesir'de meydana gelen depremde yaralanan ve tedavi altına...

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Balıkesir'de meydana gelen depremde yaralanan ve tedavi altına alınan vatandaşları, Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret etti.

İLGİLİ HABERLER

Gebze'den Müjde! 10.000 TL Burs Başvuruları Başlıyor

Emekli Maaş Promosyonlarında Rekor! 16.881 TL Üzeri Maaş Alanlara Çifte Ödeme

Kamuya 4.400 Yeni Personel Alımı: Gençlik ve Spor Bakanlığı Başvuru Süreçlerini Duyurdu

İzmir'de Yaz Boyu Su Kesintileri Başlıyor: Planlanan Program Açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sındırgı Depremi: Yaşayanların Korku Dolu Anları
2
Balıkesir Depremi Sonrası Türkiye Afet Müdahale Planı Devreye Alındı
3
Rize'de Heyelanlar: Sağanak Yağış Sonrası Faciaya Yol Açtı
4
Emeklilere Özel İndirim Kartı 11-15 Ağustos'ta Dağıtılacak!
5
Erzincan'da Dereye Devrilen Otomobilde 4 Yaralı
6
IDEF 2025 Savunma Sanayii Fuarı Yarın Başlıyor
7
Bursa'da Meyve Sebze Paketleme Tesisinde Yangın: Ekipler Hızla Müdahale Etti

Emeklilere Özel İndirim Kartı 11-15 Ağustos'ta Dağıtılacak!

Kamuya 4.400 Yeni Personel Alımı: Gençlik ve Spor Bakanlığı Başvuru Süreçlerini Duyurdu

Togg'dan Yeni Kredi Hamlesi: Sıfır Faizle 12 Ay Vade İmkanı!

Vakıfbank'tan 20.000 TL Üstü Maaş Alanlara 10 Katı Kredi İmkanı!

Emekli Maaş Promosyonlarında Rekor! 16.881 TL Üzeri Maaş Alanlara Çifte Ödeme

Resmi Gazete'de KOBİ Limitlerinde Yüzde 100 Artış Onayı!

Kiracılara Yargıtay'dan Gizli Hakkaniyet İndirimi Müjdesi

Siirt'te Yeni Hibe Desteği: 8.6 Milyon TL İle Tarım ve Hayvancılıkta Devrim

Gebze'den Müjde! 10.000 TL Burs Başvuruları Başlıyor

Balon Balığı Avına Ödeme Artışı: 35 TL

ŞOK'ta 2.000 TL Düşecek! Tatilde çocuklar şenlenecek

İzmir'de Yaz Boyu Su Kesintileri Başlıyor: Planlanan Program Açıklandı