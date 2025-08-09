Sağlık Bakanı Memişoğlu, Ekrem Orhon'u Anma Törenine Katıldı

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Rize'de Ekrem Orhon'u Andı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, merhum Rize Belediye Başkanı Ekrem Orhon için düzenlenen anma törenine katıldı ve Orhon'un anısının yaşatılmasının önemine değindi.

Birlikte Olmanın ve Üretmenin Önemi

Törende konuşan Memişoğlu, daha çok çalışmaları, birlikte olmaları ve üretmeleri gerektiğini belirtti. Orhon'un anısının, mezarının başında 42 yıl sonra bile yaşatılmasının büyük bir zenginlik olduğunu vurguladı.

Bakan Memişoğlu, gençlere Ekrem Orhon'un idealizmi ve adanmışlığının anlatılması gerektiğini ifade ederek, bu tür insanların eksikliği durumunda başarıya ulaşmanın zor olduğunu belirtti.

Memişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Birlikte olalım" ve "Dünya beşten büyüktür" ifadelerini hatırlatarak, mevcut sorunların çözümü için adanmış insanların bir araya gelmesi gerektiğini dile getirdi.

Gençliği Eğitmek ve Kendimizi Sorgulamak

"Kesinlikle, bizlerin daha çok çalışması, daha çok birlikte olmamız ve üretmemiz lazım. 'Sen ne yaptın?', 'Senin hatan ne?' yerine, 'Ben ne yaptım?', 'Biz ne yapabiliriz?' diye sorgulamalıyız" diyen Bakan Memişoğlu, Ekrem Orhon gibi isimlerin gençlere örnek olması gerektiğini vurguladı.

Törende İl Müftüsü Naci Çakmakçı dua etti ve Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu. Programa, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Belediye Başkanı Rahmi Metin, Ekrem Orhon'un kızı Çayhan Orhon Dervişoğlu ve çeşitli siyasi parti temsilcileri de katıldı.

Memişoğlu, anma programının ardından AK Parti ve MHP il başkanlıklarını ziyaret etti.

