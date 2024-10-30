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Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Bilim Destekleri Müjdesi

Hacettepe Üniversitesi açılışında sağlık alanında bilim üretimine destek vurgusu yapıldı.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 18:53
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 18:53
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Bilim Destekleri Müjdesi

Hacettepe Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı Açılışı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Hacettepe Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Törende, hekimlerin yalnızca tedavi ve ameliyat alanında değil, aynı zamanda bilim üretimi konusunda da destekleneceğini belirtti.

Bilim Üretimi İçin Ciddi Destek

Memişoğlu, "Sağlık Bakanlığı olarak hekimlerimizi sadece ameliyat ve tedavi noktasında değil, bilim üretmeleri noktasında ciddi şekilde desteklemek istiyoruz. Özellikle TÜSEB aracılığıyla oluşturacağımız ekosistem ile Faz 1 çalışmaları yürüten bilim insanlarımızın yanındayız. Tıp alanında yenilikçi projeler geliştiren arkadaşlarımızın her zaman arkasında duracağız," ifadelerini kullandı.

Medeniyetimiz ve Bilim İlişkisi

Medeniyetimizin büyük ilim insanlarıyla bilime yön verdiğini belirten Memişoğlu, akademik kurumların milletimizin can damarı olduğuna dikkat çekti. Hacettepe'nin köklü geçmişi ile başarılı öğrenciler yetiştirmeye devam edeceğine olan güvenini ifade etti.

Rektör Güran'dan Yeni Eğitim Vizyonu

Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran ise üniversiteye yerleşen her 3 öğrenciden birinin Hacettepe’yi ilk tercih ettiğini belirtti. 50 binin üzerinde öğrencinin eğitim gördüğünü söyleyen Güran, yükseköğretim alanında süren değişimleri takip etmenin önemine vurgu yaptı.

Dijitalleşme ve Eğitimde Yenilikler

Güran, yüksek öğretimde dijitalleşmenin eğitim anlayışını değiştirdiğini ifade ederek, "Bireyselleşmiş öğrenme modellerine ve yapay zeka destekli sistemlere ihtiyaç artmaktadır. Kurumsal kapasitemizi artırmaya yönelik adımları güçlendirmeye devam edeceğiz," dedi.

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