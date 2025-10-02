Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan İsrail'in Küresel Sumud Filosu saldırısına sert kınama

Gazze'deki iddialar ve uluslararası çağrı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, NSosyal hesabından İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısını kınadı.

"Gazze'de işlediği soykırım suçuyla yetinmeyen İsrail'in sivillere yönelik barbarca saldırılarına artık bir son verilmeli, uluslararası hukuka ve insanlık onuruna açıkça saldıran İsrail güçleri tüm insanlığa hesap vermelidir."

Memişoğlu, paylaşımında saldırıyı lanetleyerek şunları kaydetti:

"Gazze'de işlenen insanlık suçlarının bir an önce son bulması, ateşkesin sağlanması ve kalıcı çözüme ulaşılması için uluslararası kamuoyunu harekete geçmeye çağırıyorum."