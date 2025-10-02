Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan İsrail'in Küresel Sumud Filosu saldırısına sert kınama

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısını kınadı; Gazze'deki soykırım suçlaması ve ateşkes çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 02.10.2025 01:08
Güncelleme Tarihi: 02.10.2025 01:08
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan İsrail'in Küresel Sumud Filosu saldırısına sert kınama

Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan İsrail'in Küresel Sumud Filosu saldırısına sert kınama

Gazze'deki iddialar ve uluslararası çağrı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, NSosyal hesabından İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısını kınadı.

"Gazze'de işlediği soykırım suçuyla yetinmeyen İsrail'in sivillere yönelik barbarca saldırılarına artık bir son verilmeli, uluslararası hukuka ve insanlık onuruna açıkça saldıran İsrail güçleri tüm insanlığa hesap vermelidir."

Memişoğlu, paylaşımında saldırıyı lanetleyerek şunları kaydetti:

"Gazze'de işlenen insanlık suçlarının bir an önce son bulması, ateşkesin sağlanması ve kalıcı çözüme ulaşılması için uluslararası kamuoyunu harekete geçmeye çağırıyorum."

İLGİLİ HABERLER

Her Ay 1.000 TL İade: Hadi Kredi Kartı Tüm Marketlerde

TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor

Mersin'de Halk Kart Ödemeleri Aktarıldı: 750 TL ve 1.250 TL Destek

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Van, Muş ve Bitlis'te 'Küresel Sumud Filosu'na Saldırıya Kitlesel Tepki
2
Kars'ta Akraba Kavgası: 5 Yaralı, 6 Şüpheli Gözaltında
3
Elazığ'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
4
Batı Şeria'da İsrail Ordusu Filistin Sağlık Ekibine Saldırdı
5
Ankara'da Küresel Sumud Filosu Protestosu: ABD Büyükelçiliği Önünde Tepki
6
Bakan Işıkhan, İsrail'in Küresel Sumud Filosu saldırısını lanetledi
7
İzmir, Aydın ve Uşak'ta Küresel Sumud Filosu'na İsrail Saldırılarına Tepki

Her Ay 1.000 TL İade: Hadi Kredi Kartı Tüm Marketlerde

Marmara'da İhaleler: Sakarya'da Koruyucu Giyim, İznik'te Zeytin Nakliye İhalesi

Bursa'da Sosyal Destek Kartı: Tüm Yardımlar Tek Kartta

7 Bin 500 TL Eğitim Desteği Başvuruları 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Mersin'de Halk Kart Ödemeleri Aktarıldı: 750 TL ve 1.250 TL Destek

Resmi Gazete — 1 Ekim 2025: Rüzgar, Sözleşmeli Personel ve KVKK'da Değişiklikler

TCMB'den Kredi Kartı Faiz İndirimi: 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Yapı Kredi Emekli Promosyonunda Rekor: 30.000 TL — Ekim'e Dikkat

TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin