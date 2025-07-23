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Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Sezaryen Oranları Hakkında Önemli Açıklamalar

Bakan Memişoğlu, normal doğumun önemine vurgu yaparak, sezaryen oranlarının düşürüldüğünü açıkladı.

Yayın Tarihi: 23.07.2025 16:22
Güncelleme Tarihi: 23.07.2025 16:22
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Sezaryen Oranları Hakkında Önemli Açıklamalar

Normal Doğum Eylem Planı Değerlendirme Toplantısı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Normal Doğum Eylem Planı Değerlendirme Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, ülkemizde sezaryen oranlarının Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği sınırların çok üzerinde olduğunu belirtti. Sezaryenin tıbbi gereklilik dışında tercih edilmesinin hem anne hem bebek sağlığı üzerinde bazı riskler oluşturduğunu ifade etti.

Doğum Sürecinde Sağlık Dönüşümü

Bakan Memişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan’a Normal Doğum Eylem Planı'nın himayesine aldığı için teşekkür etti. 40 hafta önce başladıkları yolculuğu, doğum, anne ve bebek sağlığını merkeze alarak toplumsal bir dönüşüm için önemli bir adım olarak gördüklerini dile getirdi.

Memişoğlu, "Doğal Olan Normal Doğum" parolasıyla başladıkları bu yolculukta sağlıklı yarınlara açılan bir vizyonun sevincini yaşadıklarını kaydetti.

Sezaryen Oranlarında Düşüş

Sezaryen oranlarının zorunlu olmayan durumlarda yalnızca bir cerrahi işlem değil, kadının doğum deneyimine ve sonraki gebeliklerine müdahale eden ciddi bir durum olduğunu belirten Memişoğlu, toplam sezaryen oranlarının yüzde 62,8'den yüzde 59,9'a düştüğünü açıkladı. Primer sezaryen oranında ise 2,7 puan ve yüzde 6,8'lik azalma sağladıklarını vurguladı.

Ebe Projeleri ve Destekleyici Hizmetler

İlk gebeliğini yaşayan annelere yönelik sundukları destek ve hizmetlere dikkat çeken Bakan Memişoğlu, "Her Gebeye Ebe" projesi ile her anne adayına bir ebenin rehberlik edeceğini ve bu hizmetten son 8 ayda yaklaşık 60 bine yakın gebenin faydalandığını açıkladı.

Anne dostu hastane sayısının 132'den 184'e çıkarıldığını belirten Memişoğlu, bu hastanelerde anne adaylarının doğum sürecini konforlu bir şekilde geçirebildiklerini ifade etti.

Gelecek Vizyonu

Toplum sağlığını etkileyen bu kritik konuda kararlılıkla ilerleyeceklerinin altını çizen Memişoğlu, ebelik hizmetlerine dair yenilikleri ve gebelik sürecine yönelik uygulamaları geliştirmeye devam edeceklerini belirtti.

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, toplantının önemine vurgu yaparak, emek veren herkese teşekkür etti. Bakan Memişoğlu, toplantıda sağlık personeline teşekkür belgeleri takdim etti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sağ 4) ve AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta (sol 3)...

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sağ 4) ve AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta (sol 3) Sağlık Bakanlığında düzenlenen "Normal Doğum Eylem Planı Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sağ 4) ve AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta (sol 3)...

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sağ 4) ve AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta (sol 3) Sağlık Bakanlığında düzenlenen "Normal Doğum Eylem Planı Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.

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