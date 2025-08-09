Sağlık Bakanı Memişoğlu, Rize Şehir Hastanesi İnşaatında İnceleme Yaptı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Rize Şehir Hastanesi'nin inşaatında önemli incelemelerde bulundu. Gündoğdu Mahallesi'nde devam eden inşaata dair bilgiler veren Memişoğlu, bu yapının herhangi bir depremde en küçük bir risk taşımayacağını vurguladı.

2026'da Hizmete Girecek

Memişoğlu, inşaatı ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Hayalim" dediği hastanenin, 2026'nın son çeyreğinde sağlık hizmeti sunmaya başlayacağını belirtti. 1000 yatak kapasiteli bu hastanenin, Rize'deki sağlık hizmetlerinin kalitesini önemli ölçüde artıracağını ifade etti.

Deprem Güvenliği ile Sağlık Hizmeti

Hastanenin sağladığı yapısal güvenliğe dikkat çeken Bakan Memişoğlu, 993 izolatör kullanıldığını belirtti. Bu sistem sayesinde, sağlık hizmetinin kesintisiz sürdürülebileceğini söyledi. "Dünyada sağlıkta ne yapılıyorsa, tedavi ve ameliyat olarak her şeyi burada yapabileceğiz," dedi.

Çevre İllere ve Yurt Dışına Hizmet

Rize Şehir Hastanesi'nin yalnızca Rize’ye değil, çevre illere ve hatta yurt dışından gelen hastalara da hizmet vereceğini belirten Memişoğlu, Türkiye’nin sağlık alanındaki başarısını övdü. “Türkiye, sağlık anlamında dünyanın en iyi hizmetlerinden birini sunuyor,” şeklinde konuştu.

Gelecek Planları ve Teşekkürler

Memişoğlu, inşaat alanındaki bir önceki incelemesine atıf yaparak, bir üst kat daha görmeyi planladığını ve gelecekte binanın kaba inşaatının tamamlandığını görmek umudunu taşıdığını ifade etti. Ayrıca hastane inşaatına katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

Hastane ziyaretinin ardından, Memişoğlu, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde de incelemelerde bulundu ve şehir merkezindeki esnafa da uğradı. Ziyaretinde Memişoğlu’na, Vali İhsan Selim Baydaş, Belediye Başkanı Rahmi Metin, AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Hasan Basri Velioğlu ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Göktuğ Dalgıç eşlik etti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (solda), çeşitli programları kapsamında geldiği Rize'de esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.

