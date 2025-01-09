Sağlık Bakanı Memişoğlu, 'Üreten Sağlık Modeli'ni Tanıttı

Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Yeni Dönem Vurgusu

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Üreten Sağlık Modelimiz, inşallah 'Milli Sağlık Teknoloji' hamlemizin lokomotifi olacaktır" diyerek Sağlıklı Türkiye Yüzyılı tanıtım toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantıda, Bakan Memişoğlu, Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde düzenlenen etkinlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2002 yılından beri yapılan sağlık sistemindeki büyük değişimlere vurgu yaptı.

Pandemi Tecrübesi ve Gereklilikler

Memişoğlu, pandemi sürecinde gelişmiş ülkelerde sağlık hizmetlerinin aksadığı dönemde Türkiye'nin kesintisiz sağlık hizmeti sunduğunu belirtti. Bu süreçte, Türkiye'nin sağlık altyapısının ne denli önemli olduğunu bir kez daha gösterdiğini ifade etti.

Yeni Vizyon: Koruyan, Geliştiren ve Üreten Sağlık Modeli

Ülke genelinde yeni bir adım atıldığını duyuran Memişoğlu, "Korumaya, geliştirmeye ve üretmeye dayanan bu sağlık modeli ile Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Programını hayata geçiriyoruz" dedi. Bakan, TÜSEB üzerinden bir ekosistem inşa ettiklerini vurgulayarak, "Bu ekosistem, milli sağlık teknoloji hamlemizin taşıyıcısı olacaktır" şeklinde konuştu.

Teknoloji Transfer Ofisleri ile Yenilikçi Yaklaşımlar

Bakan Memişoğlu, Sağlık Bakanlığı bünyesinde Etlik, Bilkent ve Çam Sakura Şehir Hastanelerinde Teknoloji Transfer Ofisleri kurarak uygulamayı destekleyeceklerini belirtti. Bu ofislerin, sağlık çalışanlarının ihtiyaçlarına en iyi şekilde yanıt vereceğini ifade etti.

Ar-Ge Destekleri ve Yerli Üretim Vurgusu

Türkiye'nin sağlık alanında dışa bağımlılığını azaltmak istediklerini belirten Memişoğlu, Ar-Ge desteklerinin 2025 yılına kadar iki katına çıkacağını açıkladı. Bakan, sağlık alanında yerli üretimi artırarak yeni tedavi yöntemleri geliştirmek ve sağlık hizmetlerinde kaliteyi yükseltmek amacıyla çalışacaklarını söyledi.

Bilim Dünyası ile İşbirliği

Sağlık Bakanı, büyük sağlık verilerini bilim dünyasıyla paylaşarak hızlı ve verimli sağlık teknolojileri geliştirme hedefinde olduklarını dile getirdi. Türkiye Ulusal Genom Projesi kapsamında, nadir hastalıkların tanısına yönelik önemli gelişmelere imza atıldığını da aktardı.

Yeni İşbirlikleri ve İmzalar

Toplantının sonunda, 12 alanda işbirlikleri için imzalar atıldı. Memişoğlu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ASELSAN ve TÜBİTAK protokollerini imzaladı. Etkinlik, hastane yöneticileri, firma yetkilileri ve davetlilerin katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu.

Sağlıklı Türkiye Yüzyılı "Üreten Sağlık" temalı tanıtım toplantısı Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi. Toplantıya, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sağ 2), Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (sol 2), Cumhurbaşkanlığı Sağlıklı Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Serkan Topaloğlu (sağda), hastane yöneticileri, firma yetkilileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Sağlıklı Türkiye Yüzyılı "Üreten Sağlık" temalı tanıtım toplantısı Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi. Toplantıya, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sağ 2), Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (sol 2), Cumhurbaşkanlığı Sağlıklı Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Serkan Topaloğlu (sağda), hastane yöneticileri, firma yetkilileri ile çok sayıda davetli katıldı.