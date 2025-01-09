Sağlık Bakanı Memişoğlu, 'Üreten Sağlık Modeli'ni Tanıttı

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Sağlıklı Türkiye Yüzyılı toplantısında, Üreten Sağlık Modeli'nin detaylarını ve hedeflerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 15:03
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 15:22
Sağlık Bakanı Memişoğlu, 'Üreten Sağlık Modeli'ni Tanıttı

Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Yeni Dönem Vurgusu

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Üreten Sağlık Modelimiz, inşallah 'Milli Sağlık Teknoloji' hamlemizin lokomotifi olacaktır" diyerek Sağlıklı Türkiye Yüzyılı tanıtım toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantıda, Bakan Memişoğlu, Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde düzenlenen etkinlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2002 yılından beri yapılan sağlık sistemindeki büyük değişimlere vurgu yaptı.

Pandemi Tecrübesi ve Gereklilikler

Memişoğlu, pandemi sürecinde gelişmiş ülkelerde sağlık hizmetlerinin aksadığı dönemde Türkiye'nin kesintisiz sağlık hizmeti sunduğunu belirtti. Bu süreçte, Türkiye'nin sağlık altyapısının ne denli önemli olduğunu bir kez daha gösterdiğini ifade etti.

Yeni Vizyon: Koruyan, Geliştiren ve Üreten Sağlık Modeli

Ülke genelinde yeni bir adım atıldığını duyuran Memişoğlu, "Korumaya, geliştirmeye ve üretmeye dayanan bu sağlık modeli ile Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Programını hayata geçiriyoruz" dedi. Bakan, TÜSEB üzerinden bir ekosistem inşa ettiklerini vurgulayarak, "Bu ekosistem, milli sağlık teknoloji hamlemizin taşıyıcısı olacaktır" şeklinde konuştu.

Teknoloji Transfer Ofisleri ile Yenilikçi Yaklaşımlar

Bakan Memişoğlu, Sağlık Bakanlığı bünyesinde Etlik, Bilkent ve Çam Sakura Şehir Hastanelerinde Teknoloji Transfer Ofisleri kurarak uygulamayı destekleyeceklerini belirtti. Bu ofislerin, sağlık çalışanlarının ihtiyaçlarına en iyi şekilde yanıt vereceğini ifade etti.

Ar-Ge Destekleri ve Yerli Üretim Vurgusu

Türkiye'nin sağlık alanında dışa bağımlılığını azaltmak istediklerini belirten Memişoğlu, Ar-Ge desteklerinin 2025 yılına kadar iki katına çıkacağını açıkladı. Bakan, sağlık alanında yerli üretimi artırarak yeni tedavi yöntemleri geliştirmek ve sağlık hizmetlerinde kaliteyi yükseltmek amacıyla çalışacaklarını söyledi.

Bilim Dünyası ile İşbirliği

Sağlık Bakanı, büyük sağlık verilerini bilim dünyasıyla paylaşarak hızlı ve verimli sağlık teknolojileri geliştirme hedefinde olduklarını dile getirdi. Türkiye Ulusal Genom Projesi kapsamında, nadir hastalıkların tanısına yönelik önemli gelişmelere imza atıldığını da aktardı.

Yeni İşbirlikleri ve İmzalar

Toplantının sonunda, 12 alanda işbirlikleri için imzalar atıldı. Memişoğlu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ASELSAN ve TÜBİTAK protokollerini imzaladı. Etkinlik, hastane yöneticileri, firma yetkilileri ve davetlilerin katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu.

Sağlıklı Türkiye Yüzyılı "Üreten Sağlık" temalı tanıtım toplantısı Sağlık Bakanlığı Bilkent...

Sağlıklı Türkiye Yüzyılı "Üreten Sağlık" temalı tanıtım toplantısı Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi. Toplantıya, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sağ 2), Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (sol 2), Cumhurbaşkanlığı Sağlıklı Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Serkan Topaloğlu (sağda), hastane yöneticileri, firma yetkilileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Sağlıklı Türkiye Yüzyılı "Üreten Sağlık" temalı tanıtım toplantısı Sağlık Bakanlığı Bilkent...

Sağlıklı Türkiye Yüzyılı "Üreten Sağlık" temalı tanıtım toplantısı Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi. Toplantıya, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sağ 2), Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (sol 2), Cumhurbaşkanlığı Sağlıklı Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Serkan Topaloğlu (sağda), hastane yöneticileri, firma yetkilileri ile çok sayıda davetli katıldı.

İLGİLİ HABERLER

TBMM'den Aile Hekimleri İçin Önemli Kararlar! Ücretsiz Hizmet Dönemi Başladı

KOBİ'lere 22 Milyar Lira Kredi Desteği Müjdesi

ŞOK'ta Kadınlar İçin Deterjanlarda %30 İndirim Fırsatı!

Emekli Maaşlarına Çifte Zam Fırsatı! Ek Ödemeler Artıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Güler, Mavi Vatan-2025 Tatbikatı'nda Türkiye'nin Güvenlik Vizyonunu Açıkladı
2
Sağlık Bakanı Memişoğlu, 'Üreten Sağlık Modeli'ni Tanıttı
3
Devlet Desteği ile Genç Gıda Mühendisi Besiciliğe Adım Attı
4
TAİDER'in Kuzey Yıldızı Programı: Aile Şirketlerine Sürdürülebilirlik Rehberliği
5
FETÖ firarisi İsmail Köse Bursa'da yakalandı, tutuklandı
6
İspanya Dışişleri Bakanı Albares, Lübnan ve Suriye'yi Ziyaret Edecek
7
Yalova'da Kaçak Midye Avcılığına Büyük Ceza: 653 Bin Lira

Yeni Açıklandı! 2025 Yılında 4.200 Personel Alınacak

Emekli Maaşlarına Çifte Zam Fırsatı! Ek Ödemeler Artıyor

TOKİ'den 9-10 Ocak’ta Büyük Arsa Satışı Fırsatı

TBMM'den Borçlulara Müjde: Genel Af İmzalandı!

TBMM'den Aile Hekimleri İçin Önemli Kararlar! Ücretsiz Hizmet Dönemi Başladı

Tarımda Dev Destek! 2025 İçin Yeni Müjdeler Açıklandı

Çalışanın Yemek Parasından Prim Kesintisi: SGK'dan Yeni Karar

Akbank'tan Fatura Ödemelerine Destek: 1250 TL Chip-Para Fırsatı!

KOBİ'lere 22 Milyar Lira Kredi Desteği Müjdesi

ŞOK'ta Kadınlar İçin Deterjanlarda %30 İndirim Fırsatı!

AJet'ten 329 TL'ye Uçak Bileti Fırsatı!

TÜBİTAK'tan 72.800 TL Maaşla Personel Alımı! Son Başvuru 29 Ocak