Sağlık Bakanlığı 15 bin 247 Sözleşmeli ve 2 bin 753 Sürekli İşçi Alımı

Sağlık Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatına 15 bin 247 sözleşmeli personel ve 2 bin 753 sürekli işçi alacağını duyurdu. Başvurular ÖSYM üzerinden yapılacak.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 00:31
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 00:31
Sağlık Bakanlığı'nın merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere alınacak 15 bin 247 sözleşmeli personel ve 2 bin 753 sürekli işçie ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Alımın kapsamı ve başvuru süreci

Yayımlanan ilana göre, 15 bin 247 sözleşmeli personel istihdamı, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile gerçekleştirilecek. Adaylar tercihlerine ilişkin işlemleri 29 Eylül - 6 Ekim tarihleri arasında, ÖSYM'nin internet sitesine TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak tamamlayacaklar.

ÖSYM veya Sağlık Bakanlığına posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır. Sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının unvan, branş, sayı ve öğrenim düzeylerine ilişkin detaylar Resmi Gazete'deki ilanda yer almaktadır.

Bakan Memişoğlu'ndan açıklama

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, alıma ilişkin paylaşımı için NSosyal hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği 37 bin personel alımının ilk aşamasında 19 bin kişiyi istihdam etmiştik. Şimdi ikinci aşamaya geçiyoruz. 15 bin 247 sözleşmeli personel, 2 bin 753 sürekli işçi olmak üzere toplam 18 bin yeni personel alımı yapılacaktır. Sözleşmeli personel alımı için ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacak kılavuz ile tercihler yapılacaktır. Sürekli işçi alımı ise önümüzdeki günlerde İŞKUR tarafından ilan edilecektir. Bu atamaların ülkemize, milletimize ve büyük sağlık ailemize hayırlı olmasını diliyorum."

