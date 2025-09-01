Sağlık Bakanlığı 3-9 Eylül'de 7 Tema ile Halk Sağlığı Haftası'nı Kutlayacak

Sağlık Bakanlığı 3-9 Eylül'de 81 İlde 7 Tema ile Halk Sağlığı Haftası'nı Kutlayacak

Sağlık Bakanlığı, 3-9 Eylül tarihleri arasında Türkiye genelinde 7 gün, 7 tema ile Halk Sağlığı Haftası'nı iddialı bir programla düzenliyor. Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, etkinliklerin amaç ve içeriğini AA'ya anlattı.

Haftanın temaları

3 Eylül: 'Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı olsun' sloganıyla dumansız Türkiye hedefi öne çıkacak. Demirkol, ALO 171, 191 ve 184 hatları ile yeşil dedektör'ün hatırlatılacağını söyledi.

4 Eylül: 'Kanserde Erken Teşhis Hayat Kurtarır' mottosuyla meme, kalın bağırsak ve rahim ağzı kanserlerinde tarama ve erken teşhis hizmetleri Sağlıklı Hayat Merkezleri, KETEM ve aile hekimliklerinde anlatılacak. Demirkol, SMS ile yapılan kanser taraması hatırlatmalarının geri dönüşlerinin çok iyi olduğunu belirtti.

Sağlıklı Hayat Merkezleri

5 Eylül'de tanıtılacak merkezlerin sayısı 320'ye ulaştı. Bu merkezlerde fizyoterapist, diyetisyen, psikolog, sosyal çalışmacı, çocuk gelişimci ve sigara bırakma poliklinikleri hizmet veriyor; aile hekimliğiyle entegre çalışıyorlar. Demirkol, Sağlıklı Hayat Akademisi kapsamında 100 bine yakın mezun verildiğini ve sağlık okuryazarlığının artırıldığını söyledi.

Demirkol, dijital entegrasyon sayesinde sağlıklı hayat merkezlerine yönlendirmelerin arttığını ve bu sayede başvuruların %50 oranında yükseldiğini vurguladı. Vatandaşların merkezleri günlük işlere gider gibi ziyaret etmelerini teşvik etti.

Dijital bağımlılık, hareket ve aile hekimliği

6 Eylül'de 'Dijital dünyanı yönet hayatı kaçırma' temasıyla dijital bağımlılıkla mücadele gündemde olacak; çocukların telefon ve sosyal medya maruziyetinin akademik ve sosyal ilişkiler üzerindeki olumsuz etkileri ele alınacak.

7 Eylül'de ise 'Hareket et, doğru beslen, sağlıklı yaşa' kapsamında hareketli yaşam ve obezite ile mücadele çalışmaları sürdürülecek.

8 Eylül'de 'Size en yakın aile hekiminiz' temasıyla aile hekimliklerinin birinci başvuru noktası olarak rolü anlatılacak.

Çocuk sağlığı ve işbirlikleri

9 Eylül'de Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde 'Sağlıklı çocuk, sağlıklı gelecek' programı kapsamında çocukların sağlık elçisi olması teşvik edilecek.

Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, programın 81 ilin her birinde il sağlık müdürlükleri, valiler, belediye başkanları ve kanaat önderleri ile koordinasyon içinde uygulanacağını belirterek, haftanın vatandaşlara "sağlıklı hayat çok önemlidir" mottosunu benimsetmeyi hedeflediğini söyledi.