Sağlık Bakanlığı'ndan Meclis Araştırma Komisyonu'na Destek Mesajı

Sağlık Bakanlığı, Bebek Ölümlerini Araştıracak Komisyona Destek Veriyor

Türkiye’de bazı özel sağlık kuruluşlarında meydana gelen bebek ölümleriyle ilgili inceleme yapmak amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu’na Sağlık Bakanlığı’ndan destek mesajı geldi.

Bakanlığın Açıklaması

Sağlık Bakanlığı, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bünyesindeki Araştırma Komisyonu’nun çalışmalarını destekleyeceklerini ifade etti. Bu süreçte Komisyon’a her türlü katkıyı sunma hazır oldukları vurgulandı.

Komisyonun Önemi

Açıklamada, “Bu önemli sürecin tüm aşamalarında Komisyon’a her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğumuzu belirtmek isteriz.” denildi. Bakanlığın bu tutumu, bebek ölümlerinin nedenleri hakkında kamuoyuna daha fazla bilgi sağlanması adına önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.