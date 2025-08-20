DOLAR
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Shanghai Ranking 2025'te Türkiye İkincisi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Shanghai Ranking (ARWU) 2025'te Türkiye'de ikinci sırada yer aldı; İstanbul Üniversitesi 501–600, SBÜ 601–700 bandında konumlandı.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 16:25
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 16:25
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Shanghai Ranking 2025'te Türkiye İkincisi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Shanghai Ranking 2025'te Türkiye İkincisi

Shanghai Ranking 2025 sonuçları açıklandı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ), yükseköğretim derecelendirme kuruluşlarından Shanghai Ranking (Academic Ranking of World Universities - ARWU) 2025'te Türkiye sıralamasında ikinci sırada yer aldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, dünyanın en saygın yükseköğretim derecelendirme kuruluşlarından biri olan Shanghai Ranking 2025 sonuçları belli oldu. Sıralama, küresel ölçekte üniversitelerin akademik kapasitesini, araştırma gücünü ve uluslararası görünürlüğünü ölçüyor; yalnızca güncel yayın performansını değil, aynı zamanda tarihsel birikim ve mezun etkisini de kapsamlı biçimde değerlendiriyor.

Sıralamada İstanbul Üniversitesi, 501–600 bandında yer alarak Türkiye birinciliğini korurken, Sağlık Bilimleri Üniversitesi ise 601–700 bandındaki konumunu koruyarak Türkiye sıralamasında ikinci sırada yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SBÜ Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın, elde edilen başarının yalnızca bir sıralama sonucu olmadığını, aynı zamanda üniversitenin geleceğe dönük vizyonunu ortaya koyduğunu belirtti. Aydın, "Bu başarı, yalnızca bugün yaptığımız çalışmaların değil, geleceğe attığımız sağlam adımların da bir yansımasıdır." ifadelerini kullandı.

Rektör Aydın, mezun sayıları ve etkileri arttıkça sıralamada daha da yükseleceklerini vurgulayarak, "Henüz çok genç bir kurum olmamıza rağmen Türkiye'de ikinci sırada yer almamız, bilimsel üretkenlikte ulaştığımız düzeyi gözler önüne seriyor. Hedefimiz yalnızca ilk 500'e girmek değil; uzun vadede ilk 100’de yer alarak Türkiye’nin bilimsel bağımsızlığına ve küresel rekabet gücüne katkı sunmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

SBÜ'nün Shanghai Ranking 2025'teki konumu, üniversitenin uluslararası bilim dünyasında yükselen bir aktör olduğuna işaret ediyor ve geleceğe yönelik hedeflerinin somut göstergesi olarak değerlendiriliyor.

