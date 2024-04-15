Sağlık camiası Prof. Dr. Sezer Hatemi'yi kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sevilen akademisyen Prof. Dr. Sezer Hatemi'nin vefatını duyurdu. Hatemi'nin ölümü, Türkiye'deki sağlık camiasında derin üzüntüye neden oldu. Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,

Hatemi'nin ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi. Hatemi'nin, çocuk sağlığı ve hastalıkları alanında önemli bir isim olduğu belirtilerek, öğrencileri tarafından daima saygıyla anılacağı vurgulandı.

Koca'nın paylaşımı şöyle:

"İhtisas dönemi hocalarımdan Prof. Dr. Sezer Hatemi’nin vefatını üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah’tan rahmet, başta eşi Prof. Dr. Hüsrev Hatemi ve yakınları olmak üzere, sevenlerine, hekim camiamıza başsağlığı diliyorum.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olan Prof. Sezer hocamız, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Pediatrik Endokrinoloji Bölümünün kurucusuydu. Öğrencileri onu daima saygıyla anacak."