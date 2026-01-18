Giresun'da 4x4 Arazi Ambulansı 79 Yaşındaki Kanser Hastasına Ulaştı

Giresun'un Güce ilçesinde yoğun kar nedeniyle ulaşım zorlaştı; 79 yaşındaki mide kanseri hastası, 4x4 arazi tipi ambulansla Espiye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 16:36
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 16:45
Boncukçukur Köyü'nde yoğun kar ve zorlu arazi koşullarında zamanında müdahale

Giresun'un Güce ilçesine bağlı Boncukçukur Köyü Köy Eteği mevkiinde, yoğun kar yağışı ve zorlu arazi şartları nedeniyle ulaşımın güçlükle sağlandığı bir köyde 79 yaşındaki bir vatandaşın durumu ağırlaştı. Vatına daha önce mide kanseri tanısı konduğu bildirildi.

Yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi aracılığıyla yaptığı ihbar üzerine harekete geçen İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki olumsuz hava koşullarını dikkate alarak operasyon planladı. Bölgeye standart 112 ambulansının yanı sıra, Giresun'un doğu bölgesinde hazır bekletilen arazi ambulansı da sevk edildi.

Standart ambulansın ilerlemekte güçlük çektiği noktada devreye giren 4x4 arazi tipi ambulans, karlı yolları aşarak hastaya ulaştı. Sağlık ekipleri olay yerinde gerekli ilk tıbbi müdahaleyi yaptı, ardından hasta güvenli bölgede bekletilen standart 112 ambulansına nakledildi.

Titizlikle yürütülen operasyon sonucunda hasta, tedavi edilmek üzere Espiye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

HASTANIN AMBULANSA TAŞINMASI VE GÖTÜRÜLMESİ

