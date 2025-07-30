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Sağlık-Sen Genel Başkanı Doğan, 8. Dönem Toplu Sözleşme Taleplerini Açıkladı

Sağlık-Sen Genel Başkanı Doğan, 2026 için sağlık çalışanlarına zam taleplerini duyurdu, adil bir ücret politikasının önemine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 30.07.2025 14:38
Güncelleme Tarihi: 30.07.2025 14:38
Sağlık-Sen Genel Başkanı Doğan, 8. Dönem Toplu Sözleşme Taleplerini Açıkladı

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, Toplu Sözleşme Taleplerini Duyurdu

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, sağlık çalışanlarının taleplerini içeren 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerine dair açıklamalarda bulundu. Doğan, 2026 yılının ilk yarısında, taban aylığa 10 bin lira seyyanen zam yapılmasını, bunun yanı sıra yüzde 10 refah payı ve yüzde 25 oransal zam önerdi. Yılın ikinci yarısında ise yüzde 20 oransal zam talep etti.

850 Binden Fazla Sağlık Çalışanı İçin Toplu Sözleşme

Memur-Sen Genel Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında, Sağlık-Sen'in 850 binden fazla sağlık ve sosyal hizmet profesyoneli için toplu sözleşme masasında yer alacağını belirtti. Her bir sağlık çalışanının emeğini koruma sorumluluğu taşıdıklarının altını çizen Doğan, alım gücünün düştüğüne dikkat çekti.

Gelecek İçin Kalıcı Ücret Politikaları

Doğan, sağlık çalışanlarının geleceğe umutla bakabilmesi için sadece enflasyon değil, refah payı ve alım gücünün esas alındığı kalıcı bir ücret politikasına ihtiyaç olduğunu vurguladı. Emeğe hakkını teslim eden ve refahı tabana yayan adil bir ekonomik sistemin gerekliliğine işaret etti.

Önerilen Ek Talepler

Doğan, sağlık profesyonellerinin sosyal haklarına yönelik 77 talep bulunduklarını bildirerek, nöbet ücretlerinin artırılması gerektiğini de açıkladı. Ayrıca 112 Acil hizmetlerde çalışan personelin taban ödemesine ilave artış yapılmasını istedi. Yıllık izinlerdeki ek ödeme kesintilerin olmaması gerektiğini vurgulayarak, sağlık çalışanlarının özel hizmet tazminatının artırılması gerektiğini belirtti.

Ek Gösterge Talepleri

Doğan, birinci dereceye düşen tüm memurlara 3600 ek gösterge verilmesi gerektiğini, hekimlerin ise 4200 olan ek göstergelerinin 7200'e yükseltilmesini talep etti. Ayrıca, toplu sözleşme tekliflerinin tamamının sağlıksen.org.tr web sitesinde yayımlandığını ifade ederek, sürecin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan (sol 3), Memur-Sen Genel Merkezi Konferans Salonu'nda...

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan (sol 3), Memur-Sen Genel Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlendiği basın toplantısında, 8. Dönem Toplu Sözleşme taleplerini açıkladı.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan (sol 3), Memur-Sen Genel Merkezi Konferans Salonu'nda...

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan (sol 3), Memur-Sen Genel Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlendiği basın toplantısında, 8. Dönem Toplu Sözleşme taleplerini açıkladı.

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