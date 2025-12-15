DOLAR
Sağlık-Sen Konsültasyon Grubu, Pratisyen ve Uzman Hekimleri Birleştiriyor

Sağlık-Sen Hekim Komisyonu tarafından kurulan Grup, acil servislerde görev yapan yüzlerce pratisyen hekime uzman desteği sağlıyor.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 09:37
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 09:37
Sağlık-Sen Konsültasyon Grubu, pratisyen hekimlere köprü oldu

Sağlık-Sen Hekim Komisyonu tarafından kısa süre önce kurulan 'Sağlık-Sen Konsültasyon Grubu', acil servislerde görev yapan pratisyen hekimlere düzenli vaka desteği veriyor. Kuruluşunun ardından grup, yüzlerce pratisyen hekime uzman görüşü sağlayarak saha hekimleri ile uzmanlar arasında etkin bir iletişim kanalı oluşturdu.

Nasıl çalışıyor?

Grup, acil servislerde karşılaşılan vaka ve klinik soruların hızlıca uzmanlara iletilmesine imkan tanıyor. Pratisyen hekimler, grup aracılığıyla vakalarını paylaşarak hızlı ve güvenilir geri bildirim alabiliyor; böylece hastaya yönelik karar süreçleri güçleniyor.

Katılan branşlar ve kapsama alanı

Gönüllü uzmanlar arasında Acil, Dahiliye, Pediatri, Cerrahi, Kadın Doğum, Kardiyoloji ve diğer branşlardan hekimler yer alıyor. Grup, Türkiye'nin dört bir yanında görev yapan pratisyen hekimlere destek sağlayarak yerel sağlık hizmetlerinin kalitesine katkı sunmayı hedefliyor.

Sağlık-Sen Konsültasyon Grubu uygulaması, hem acil vaka yönetiminde pratik çözüm önerileri sunuyor hem de pratisyen hekimlerin mesleki dayanışmasını güçlendiriyor.

