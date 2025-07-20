Sağlık Sorunları Nedeniyle Müştekinin İfadesi Evde Alındı

Adalet Bakanlığı'ndan Önemli Uygulama

Sağlık sorunları nedeniyle duruşmaya katılamayan müştekinin ifadeleri, Adalet Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "evde adalet hizmeti" uygulaması kapsamında evinde alındı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, sağlık sorunları veya yaşlılık nedeniyle mahkemeye gelemeyen bireylerin ifadelerinin evlerinde alınmasının sağlandığı ve bu sayede yargılamalarda gecikmelerin önlenmesine yardımcı olduğu vurgulandı. Uygulama, Adalet hizmetlerinden memnuniyetin artırılmasına da katkıda bulunuyor.

Osmaniye'de Uygulama

Bu kez Osmaniye'de gerçekleştirilen "evde adalet hizmeti" uygulaması, Osmaniye 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan bir davada gerçekleşti. Müşteki S.A., tehdit, basit yaralama ve hakaret suçları ile ilgili ifadeye çağrıldı.

Adliyeye gidemeyen müşteki, mahkemeye verilen dilekçeyle mazeretini bildirdi. Bunun üzerine hakim, müştekinin ifadesinin "evde adalet hizmeti" kapsamında alınmasına karar verdi.

Osmaniye 5. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Ebubekir Rözgar, adliyeye 5 kilometre uzaklıkta yaşayan müşteki S.A. ve onun bakımını üstlenen tanık A.A'nın beyanlarını evde aldı.

Sağlık sorunları nedeniyle duruşmaya katılamayan müştekinin ifadesi, Adalet Bakanlığınca hayata geçirilen "evde adalet hizmeti" uygulaması kapsamında evinde alındı.