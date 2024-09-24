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Şah Tahmasb Albümü: İslam Sanatı ve Kültürü Üzerine Eşsiz Bir İnceleme

İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi, Şah Tahmasb Albümü'nü okuyuculara tanıttı.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 21:37
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 21:46
Şah Tahmasb Albümü: İslam Sanatı ve Kültürü Üzerine Eşsiz Bir İnceleme

Şah Tahmasb Albümü Okuyucularla Buluştu

İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi, Şah Tahmasb Albümü ile okuyuculara önemli bir eser sundu. İlgili albüm, hem araştırmacılar hem de sanatseverler için eşsiz bir kaynak niteliği taşıyor.

Etkinlikte Detaylar Paylaşıldı

Cağaloğlu'ndaki Merkez binasında gerçekleşen tanıtım etkinliği sırasında, Prof. Dr. Lale Uluç ve Bora Keskiner tarafından hazırlanan albüm hakkında görsel sunumlar yapıldı. Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç, albümün hazırlanmasında büyük emek harcayan akademisyenleri övgüyle andı.

Sanat ve Kültür Zenginliğinin Önemi

Kılıç, albümün Türk ve İslam kültürü açısından değerine vurgu yaptı ve eserlerin dünya çapında tanıtılmasının gerekliliğini ifade etti. Ayrıca, eserlerin 17. yüzyılda Osmanlıların kültürel mirasını yansıttığına dikkat çekti.

Tarihsel ve Sanatsal Bağlantılar

Bora Keskiner, albümdeki çalışmaların, 16. yüzyılda Şah Tahmasb’ın katkılarıyla oluşturulan İran minyatürleri ve hat sanatı örneklerini içerdiğini belirtti. Albüm, bu iki kültür arasında derin bir bağ kurmaktadır.

Sonuçta Bir Başarı Hikayesi

Etkinlikte katılımcılar, sanat ve bilim dünyasına tanıtılan albümle ilgili sorularını yönelttiler. Bu önemli yayın, İslam sanatlarının gelişimine ışık tutmayı hedefliyor.


İslam kültürü açısından zengin ve detaylı bir eser olan Şah Tahmasb Albümü, tarihsel ve sanatsal derinlikleriyle dikkat çekerken, kültürel mirasın sürdürülmesine de katkı sağlamaktadır.

Osmanlı Sultanlık Hazinesinden Şah Tahmasb Albümü (Shah Tahmasp Album from the Royal Ottoman...

Osmanlı Sultanlık Hazinesinden Şah Tahmasb Albümü (Shah Tahmasp Album from the Royal Ottoman Treasury) okuyucuların ve araştırmacıların istifadesine sunuldu. İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi'nin (IRCICA) Cağaloğlu'ndaki binasında gerçekleştirilen etkinliğe katılan IRCICA Genel Direktörü Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Osmanlı Sultanlık Hazinesinden Şah Tahmasb Albümü (Shah Tahmasp Album from the Royal Ottoman...

Osmanlı Sultanlık Hazinesinden Şah Tahmasb Albümü (Shah Tahmasp Album from the Royal Ottoman Treasury) okuyucuların ve araştırmacıların istifadesine sunuldu. İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi'nin (IRCICA) Cağaloğlu'ndaki binasında gerçekleştirilen etkinliğe katılan IRCICA Genel Direktörü Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Osmanlı Sultanlık Hazinesinden Şah Tahmasb Albümü (Shah Tahmasp Album from the Royal Ottoman...

Osmanlı Sultanlık Hazinesinden Şah Tahmasb Albümü (Shah Tahmasp Album from the Royal Ottoman Treasury) okuyucuların ve araştırmacıların istifadesine sunuldu. İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi'nin (IRCICA) Cağaloğlu'ndaki binasında gerçekleştirilen etkinliğe katılan IRCICA Genel Direktörü Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Osmanlı Sultanlık Hazinesinden Şah Tahmasb Albümü (Shah Tahmasp Album from the Royal Ottoman...

Osmanlı Sultanlık Hazinesinden Şah Tahmasb Albümü (Shah Tahmasp Album from the Royal Ottoman Treasury) okuyucuların ve araştırmacıların istifadesine sunuldu. İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi'nin (IRCICA) Cağaloğlu'ndaki binasında gerçekleştirilen etkinliğe katılan IRCICA Genel Direktörü Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Osmanlı Sultanlık Hazinesinden Şah Tahmasb Albümü (Shah Tahmasp Album from the Royal Ottoman...

Osmanlı Sultanlık Hazinesinden Şah Tahmasb Albümü (Shah Tahmasp Album from the Royal Ottoman Treasury) okuyucuların ve araştırmacıların istifadesine sunuldu. İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi'nin (IRCICA) Cağaloğlu'ndaki binasında gerçekleştirilen etkinliğe katılan IRCICA Genel Direktörü Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

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