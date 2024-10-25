SAHA EXPO 2024'te 6,2 Milyar Dolarlık Sözleşme İmzalandı

SAHA EXPO 2024'te Önemli Gelişmeler

SAHA İstanbul tarafından düzenlenen ve Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi olan SAHA EXPO 2024, İstanbul Fuar Merkezi'nde devam ediyor. Fuar 1400'den fazla firmanın katılımıyla gerçekleştiriliyor ve Cumhurbaşkanlığı himayesinde, 6 bakanlık ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın destekleriyle düzenlenmektedir.

Sözleşmeler ve İhracat Verileri

SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, fuarda gerçekleştirilen 133 imza töreninin sonucunda toplamda 6,2 milyar dolarlık sözleşme imzalandığını ve bunun 4,6 milyar dolarının ihracata yönelik olduğunu aktardı.

Yeni Ürünler ve Katılımcılar

Bayraktar, SAHA EXPO'da tanıtılan 200'den fazla yeni ürünün ilk kez sergilendiğini belirtirken, 24 ülkeden gelen bakanların da etkinliğe katıldığını vurguladı. Ayrıca, 50 ülkeden alım heyetlerinin firmalarla temas kurduğu bildirildi.

Milli Savunma Sanayi Vurgusu

Haluk Bayraktar, Türk savunma sanayisinin, yerli ve milli teknolojilere olan bağlılıklarının bir sonucu olarak önemli bir gelişim kaydettiğini ifade etti. Geçmişte 240 milyon dolar olan savunma ihracatının, geçtiğimiz yıl itibarıyla 5,5 milyar dolara ulaştığını söyledikten sonra, firmaların sayısının 3500'ü geçtiğini belirtti.

Emekli Orgeneral Ergin Saygun'un Katılımı

Fuarda, emekli Orgeneral Ergin Saygun'un da yer aldığı bir panelde, Kıbrıs Barış Harekatı sonrası ihtiyaç duyulan askeri ürünlerin yerli imalatla karşılandığı örnekler verildi. Bayraktar, bu gelişmelerin millileşme vizyonuyla mümkün olduğunu ifade etti.

Gelecek Vizyonu ve Projeler

Bayraktar, Türk mühendisliğinin gücüyle TUSAŞ'ın KAAN projesi gibi yüksek teknoloji projeleri geliştirdiğini ve ülkenin insansız hava araçları alanında dünyada önemli bir konuma geldiğini dile getirdi. Ayrıca, savunma sanayi alanında yeni projelerin, Türkiye'nin global pazardaki yerini güçlendireceğine inandığını belirtti.

Destek ve Teşekkürler

Son olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Türk savunma sanayisinin gelişimindeki destekleri için teşekkür eden Bayraktar, bu süreçteki başarıların, ülkenin savunma alanındaki yetkinliğini gösterdiğini vurguladı.