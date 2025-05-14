DOLAR
38,73 -0,06%
EURO
43,45 -0,49%
ALTIN
3.964,71 0%
BITCOIN
4.007.995,01 0,14%

SAHA İstanbul ve İtalyan DAC Arasında Stratejik İşbirliği Anlaşması İmzalandı

SAHA İstanbul, Campania Aerospace DAC ile savunma alanında stratejik işbirliğini güçlendirmek için mutabakat zaptı imzaladı.

Yayın Tarihi: 14.05.2025 18:41
Güncelleme Tarihi: 14.05.2025 18:41
SAHA İstanbul ve İtalyan DAC Arasında Stratejik İşbirliği Anlaşması İmzalandı

Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi olan SAHA İstanbul, İtalya'nın önde gelen havacılık ve uzay kümelenmelerinden Campania Aerospace Technological District (DAC) ile stratejik işbirliğini güçlendirmek amacıyla bir mutabakat zaptı imzaladı.

SAHA İstanbul'dan yapılan duyuruya göre, Teknopark İstanbul’da gerçekleştirilen programa, SAHA İstanbul ve DAC tanıtım sunumları ile başlamış, ardından mutabakat zaptı imza töreni yapılmıştır.

Tören sonrasında, DAC üyesi firmalar ile SAHA İstanbul üye firmaları arasında B2B görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Bu görüşmeler, iki ülkenin savunma ve havacılık sektörleri arasında somut işbirliği fırsatlarının değerlendirilmesine olanak tanımıştır.

B2B görüşmelere katılan SAHA İstanbul üyesi firmalar arasında Asartech Savunma ve Havacılık Teknolojileri, NOVART Uzay Teknolojileri, ROKETSAN, Semai Havacılık Teknolojileri, TAAC Havacılık Teknolojileri ve Yazılım AŞ, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ, YEPSAN Havacılık ve Savunma Sanayi AŞ ile Yongatek Mikroelektronik ve Yazılım Sistemleri AŞ yer almıştır.

Görüşmelerde katılımcı firmalar, uzay teknolojileri, füze ve roket sistemleri, havacılık yapısalları, otonom sistemler, uçuş kontrol teknolojileri, gömülü yazılım çözümleri ve ileri mühendislik uygulamaları gibi alanlarda olası işbirliği imkanlarını değerlendirmiştir.

Program kapsamında DAC heyeti, SAHA İstanbul üyesi firmalardan Baykar, DASAL Havacılık Teknolojileri ve DeltaV Uzay Teknolojileri AŞ tesislerine teknik ziyaretler gerçekleştirmiştir. Bu ziyaretlerde katılımcılara firmaların ürün portföyü, teknoloji altyapısı ve uluslararası proje kapasiteleri hakkında detaylı bilgiler sunulmuştur.

Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi olan SAHA İstanbul, İtalya'nın önde gelen havacılık ve uzay...

Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi olan SAHA İstanbul, İtalya'nın önde gelen havacılık ve uzay kümelenmelerinden Campania Aerospace Technological District (DAC) ile iki ülke arasında savunma alanında gerçekleşen stratejik işbirliğini güçlendirmek amacıyla mutabakat zaptı imzaladı.

Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi olan SAHA İstanbul, İtalya'nın önde gelen havacılık ve uzay...

Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi olan SAHA İstanbul, İtalya'nın önde gelen havacılık ve uzay kümelenmelerinden Campania Aerospace Technological District (DAC) ile iki ülke arasında savunma alanında gerçekleşen stratejik işbirliğini güçlendirmek amacıyla mutabakat zaptı imzaladı.

İLGİLİ HABERLER

Kurban Bayramı Emekli İkramiyesi Ne Zaman Yatacak?

Adana'da Sağanak Yağışların Etkisi Devam Ediyor!

İŞKUR'dan Eski Hükümlülere 435.000 TL Hibe Desteği

Kırıkkale'de Bedava Fide Dağıtımı: İzdiham Yaşandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan Ulusa Sesleniş: Barış ve Kalkınma Vurgusu
2
Hatay'da Sağanak ve Dolu Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi
3
Üsküdar'da 4 Kişinin Öldüğü Silahlı Çatışma Davası Devam Ediyor
4
İstanbul Anadolu Adliyesi 12. Geleneksel Futbol Turnuvası'nda Şampiyon Yıldız City
5
İstanbul'da Su Faturalara Yüzde 10 Zam!
6
Muş'ta Aileler 'Terörsüz Türkiye' İçin Eylemde: Evlat Hasreti Bitiyor mu?
7
Tez-Koop-İş, Bakanlık Önünde Kamu İşçileri İçin Basın Açıklaması Yaptı

İstanbul'da Su Faturalara Yüzde 10 Zam!

İŞKUR'dan Eski Hükümlülere 435.000 TL Hibe Desteği

Kurban Bayramı Emekli İkramiyesi Ne Zaman Yatacak?

Kırıkkale'de Ücretsiz Fide Dağıtımı 16 Mayıs'ta!

Manisa'da Yıl Boyu Sürecek Destek Kampanyası

Adana'da Sağanak Yağışların Etkisi Devam Ediyor!

Kütahya'da Kurbanlık Fiyatlarına Şok Zam: Yüzde 600 Artış!

Kırıkkale'de Bedava Fide Dağıtımı: İzdiham Yaşandı

İstanbul, Ankara, İzmir: Çifte Zam Geliyor

Bakan Kurum Bursa'da Tarihi Müjdeleri Açıkladı! Kentsel Dönüşümde Yeni Dönem

Afyonkarahisar'da Ekmek Fiyatları %40 Zamlandı!

Kırmızı Alarm: 17 İlde Sel, Dolu ve Fırtına Tehlikesi!