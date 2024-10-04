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Şahan Gökbakar'a Kaçak Yapı İle İlgili İddianame

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar ve kardeşi, kaçak yapı nedeniyle 10 yıla kadar hapis istemiyle karşı karşıya kaldı.

Yayın Tarihi: 04.10.2024 22:07
Güncelleme Tarihi: 04.10.2024 22:07
Şahan Gökbakar'a Kaçak Yapı İle İlgili İddianame

Şahan Gökbakar'a Kaçak Yapı Davası

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar ve kardeşi Togan Gökbakar, Turgut Mahallesi'nde bir taşınmazda gerçekleştirilen ruhsatsız yapılar nedeniyle 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı.

İddianamede Yer Alan Suçlamalar

Hazırlanan iddianamede, Şahan Gökbakar, Togan Gökbakar ve Ç.Ö. hakkında "İmar Kirliliğine Neden Olma" ve "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçlamaları yer alıyor. Kaçak yapı içerisinde izinsiz güneş panelleri, su deposu ve mevcut iskeleyi ahşap kaplama yapıldığı belirtiliyor.

Yapının Durumu ve Süreç

Marmaris Belediyesi ile Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlükleri tarafından mühürlenen bu yapı, Çamaşırhane Film Yapım A.Ş.'ye ait mülk üzerinde bulunuyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yapı kayıt belgesi iptal edilen bu taşınmazda, şüphelilere 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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