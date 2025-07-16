Sahar Alhoz'un 'Sığınak' Kısa Filmi: Deprem ve Göçün İzlerini Sinemaya Taşıyor

Suriye'den Türkiye'ye Uzanan Bir Hayat Hikayesi

19 yaşındaki Sahar Alhoz, Türkiye'de Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü'nde eğitim alırken, 'Sığınak' adlı kısa film projesini hayata geçirerek dikkatleri üzerine çekti. Deprem ve göç olaylarının izlerini sinema perdesine taşıyan Alhoz, projeyle birçok prestijli ödül kazandı.

Üniversite Eğitimi ve Sinemaya İlgi

Suriye'de doğan Alhoz, eğitim hayatının bir kısmını Umman ve Mısır'da tamamlayarak Türkiye'ye geldi. Lise döneminde sinemayla tanışan genç yönetmen, sinemayı edebiyat, müzik ve resim gibi sanat dallarının birleşimi olarak görerek bu alana ilgi duymaya başladı.

'Sığınak' ve Deprem Sonrası Yaşam

Alhoz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 Şubat depremleri sonrası senaryosu üzerinde çalışmaya başladığını belirtti. Depremin ardından yaşanan kayıpların kendisi üzerinde derin etkiler bıraktığını vurgulayan Alhoz, "Depremi Gaziantep'te yaşadıktan sonra Sığınak'ın hikayesi oluşmaya başladı." dedi.

Filmin Temaları

'Sığınak', ilk bakışta depremin ardından hayatta kalmaya çalışan bir ailenin hikayesini anlatıyor gibi görünse de, evsizlik, aidiyet ve yerinden edilmişlik gibi derin temaları da işliyor. Alhoz, bu hikayenin ailece yaşadıkları göç ve yer değiştirme süreçlerinden de etkilendiğini ifade etti.

Ödüller ve Başarılar

Filmin birçok kısa film festivalinde ilgi gördüğünü ve ödüllerle taçlandığını belirten Alhoz, Gaziantep Kısa Film Festivali'nde animasyon ödülü kazandığını, Kısa'dan Hisse - Kısa Film Festivali'nde finale kaldığını ve TRT 12 Punto 2025 yarışmasında finalist olarak seçilerek TRT Kısa Film Yapım ödülünü aldığını belirtti. Son olarak, Küçükçekmece Belediyesi'nin düzenlediği Kısadan Anlat Kısa Film Proje Yarışması'nda en iyi proje ödülüne layık görüldü.

Üniversitenin Desteği

Projenin gelişiminde aldığı desteklerin önemine değinen Alhoz, Anadolu Üniversitesi'nin bu konudaki katkılarını vurgulayarak, "Okulumuzun hem teorik hem de pratik eğitim anlamında sağladığı destekler bizim için çok değerli." dedi.

Gelecek Planları

Film çekimlerinin Eskişehir'de yapılacak olmasının kendisi için büyük bir avantaj olduğuna dikkat çeken Alhoz, şu anda oyuncu ve ekip seçimi aşamasında olduklarını ekledi. Gelecekte senaryo yazmaya ve film çekmeye devam etmek istediğini belirten Alhoz, sinema ile ilgilenen genç yönetmen adaylarına Anadolu Üniversitesi'ni tavsiye etti.

Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü öğrencisi 19 yaşındaki Sahar Alhoz, yönetmenliğini üstlendiği "Sığınak" adlı kısa film projesiyle birçok prestijli ödüle layık görüldü.

Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü öğrencisi 19 yaşındaki Sahar Alhoz, yönetmenliğini üstlendiği "Sığınak" adlı kısa film projesiyle birçok prestijli ödüle layık görüldü.