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Sahil Güvenlik Komutanlığı'na Uzman Erbaş Alımı Başlıyor

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 10-20 Şubat tarihleri arasında uzman erbaş alımı yapacak. Başvurular e-Devlet üzerinden alınacak.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 01:12
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 01:12
Sahil Güvenlik Komutanlığı'na Uzman Erbaş Alımı Başlıyor

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na Uzman Erbaş Alımı Duyurusu

Sahil Güvenlik Komutanlığı, uzman erbaş alımı yapacağını açıkladı. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, başvurular 10-20 Şubat tarihleri arasında alınacak.

Adayların başvuru yapabilmesi için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmaları, en az lise mezunu olmaları ve 27 yaşını bitirmemiş olmaları (1 Ocak 1998 ve daha sonra doğmuş olanlar) gerekiyor.

Askerlik görevini yapmış veya yapıyor olmaları da şart koşuluyor. Askerlik hizmetini tamamlamış adayların ise terhis tarihinden itibaren 5 yıldan fazla süre geçmemiş olması (10 Şubat 2020 tarihi ve sonrasında terhis olanlar) gerekmektedir.

Başvuru ile ilgili detayların yer aldığı bilgilendirme kılavuzuna www.sg.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz.

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