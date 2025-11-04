Şahinbey 253.000 Gazi Torununu Özel Uçakla Çanakkale'ye Ulaştırdı

Şahinbey Belediyesi, Çanakkale Zaferi’nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında başlattığı "Gaziler Diyarından Şehitler Diyarına" projesi çerçevesinde bugüne kadar 253.000 öğrenciyi ve vatandaşı ecdadıyla buluşturdu.

Günde 189 öğrenci özel uçaklarla Çanakkale'ye götürülüyor

Milli ve manevi değerleri benimsetmeyi amaçlayan proje kapsamında her gün 189 öğrenci özel uçak seferleriyle Çanakkale’ye götürülüyor. Türkiye’de bir ilk olan bu uygulama sayesinde öğrenciler, Çanakkale deniz zaferlerinde ortaya konan destansı mücadeleyi yerinde görme imkânı buluyorlar.

Mehmet Tahmazoğlu'nun mesajı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Çanakkale’de verilen destansı mücadelenin tüm dünyaya örnek olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: "Belediye Başkanı olmadan önce Çanakkale’deki şehitlikleri ziyaret ettim. Oradaki manevi havayı soluma imkanı buldum. Bastığımız her yer, şehit kanıyla sulanmış. Şehitler o kadar yüzeye defnedilmiş ki, kışın yağmur yağdığında şehitlerimizin kemikleri meydana çıkıyor. 15 yaşında gençlerimiz vatanın birliği beraberliği ve vatan savunması için şehit oluyorlar. O dönem, Çanakkale’yi her Türk gencinin görmesi gerekiyor diye düşündüm. Göreve geldikten sonrada bunun çalışmalarını başlattık ve Şahinbey İlçesi’ndeki bütün gençlerimizin Çanakkale’yi ziyaret etmelerini istedik. Çanakkale’nin 100. Yılı münasebetiyle, Türkiye’de ilk defa uçakla gençlerimizi hiçbir ayrıma tabi tutmaksızın sırasıyla Çanakkale’ye götürdük" dedi.

Projenin amacı ve önemi

Başkan Tahmazoğlu, "Gaziler Diyarından Şehitler Diyarına" projesinin kendisi için en büyük hayallerden biri olduğunu belirterek, "Tarih, medeniyetlerin ve devletlerin doğup büyüdüğü büyük bir sahnedir. Geçmişinden ders alan milletler güçlü ve sağlam adımlar ile geleceğe yol almaktadır. Bu sebeple Şahinbey Belediyesi olarak geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimize, şanlı tarihimizin dönüm noktalarından biri olan Çanakkale Zaferi’nin kazanıldığı yerde canlı tarih anlatımı ile kahraman ecdadımızın azim ve gayretini genç beyinlere nakşederek geleceğe sağlam adımlarla ilerlemelerine imkan sağlamak istedik" ifadelerini kullandı.

Herşey Şahinbey Belediyesi tarafından karşılanıyor

Proje kapsamında ilk kez il dışına çıkacak öğrenciler ilk defa uçağa ve vapura binmenin heyecanını da yaşıyor. Sürekliliği açısından Türkiye’de tek proje olan "Gaziler Diyarından Şehitler Diyarına" kapsamında öğrenciler evlerinden alınarak havaalanına getiriliyor ve uçakla Çanakkale’ye götürülüyor. Çanakkale’de 4 ayrı otobüs ve rehberler eşliğinde şehitlikleri ziyaret ederek dualar eden gazi torunlarının öğle ve akşam yemekleri ise Gaziantep’ten getirilen aşçılar tarafından hazırlanıp ikram ediliyor.

