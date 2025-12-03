Şahinbey Belediyesi 177 Engelliye Akülü ve Manuel Tekerlekli Sandalye Dağıttı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle engelli vatandaşlara 177 adet akülü ve manuel tekerlekli sandalye hediye etti.

Şahinbey Belediyesi, geleneksel hale getirdiği dağıtımı bu yıl da sürdürdü. Engelli vatandaşların ihtiyaçlarını hızlı şekilde karşılamayı amaçlayan belediye; kadın, çocuk, genç ve yaşlılar da dahil olmak üzere toplam 177 bedensel engelliye akülü ve manuel tekerlekli sandalye verdi.

Mehmet Ali'ye bisiklet sürprizi

Tören, Şahinbey Belediyesi hizmet binası önünde "Bir Gün Değil 365 Gün Beraberiz" temasıyla düzenlendi. Geçtiğimiz günlerde Kurtuluş İlkokulu'nu ziyaret eden Başkan Tahmazoğlu'ndan okul yolunda bisiklet isteyen doğuştan bedensel engelli ilkokul 1'inci sınıf öğrencisi 7 yaşındaki Mehmet Ali Armağan'a istediği bisiklet hediye edildi. Bisikletini alan Armağan, büyük sevinç yaşadı ve Başkan Tahmazoğlu'na teşekkür etti.

"Her zaman engelli kardeşlerimizin yanındayız"

Törende konuşan Başkan Tahmazoğlu, "3 Aralık, engelsiz kardeşlerimizin günü ama biz sloganımızda olduğu gibi bir gün değil, 365 gün sizlerle beraberiz. Sadece bugün dağıtım yapmıyoruz. İhtiyaç olduğunda her zaman kardeşlerimizin ihtiyacı olan akülü ve manuel sandalye başta olmak üzere baston, kulaklık gibi engelli kardeşlerimizin ihtiyaç duyduğu her türlü cihazı sizlere dağıtıyoruz" dedi.

Başkan Tahmazoğlu, Mehmet Ali'ye bisiklet hediye ettiği anıya ilişkin olarak da "İki gün önce yine bir okul ziyaretindeydim, Mehmet Ali kardeşim, ‘benim de bir bisiklete ihtiyacım var’ dedi. Bende hemen ‘canın sağ olsun’ dedim. Kendisine sürpriz yapacaktık ve sürprizimiz de bozuldu. Mehmet Ali, ‘ben okula gidip gelirken zorlanıyorum, bir bisikletim olsun, okula bisikletle gideyim geleyim’ dedi. Biz de ‘baş üstüne Mehmet Ali, senin canın ciğerin sağ olsun’ dedik. Hemen bir günde bisikleti İzmir’den geldi. Bisikleti Mehmet Ali’ye hediye ettik" şeklinde konuştu.

Tahmazoğlu, bugüne kadar yapılan dağıtımla ilgili olarak da "Biz şu ana kadar toplam 4 bin 581 adet akülü ve manuel sandalye dağıttık. Bu sandalyelerin birçoğu özellikli sandalyeler. Bu sandalyelerle engelli kardeşlerimiz dışarı çıkmaya başladı, hayata karışmaya başladı. Gönül birlikteliğiyle inşallah bu engelleri hep birlikte aşacağız. Bu engelli kardeşlerimizi görmeyenler bana göre görme engellidir. Bu engelli kardeşlerimizi düşünmeyenler bana göre zihinsel engellidir, asıl engelli onlardır. Biz her zaman sizinle birlikte olduk, bundan sonra da inşallah birlikte olmaya devam edeceğiz" dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili'nin mesajı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Halil Uğur, törende yaptığı konuşmada Şahinbey Belediye Başkanı'na teşekkür ederek, "Evet, çok özel, çok anlamlı bir gün ve ben bugüne kadar her vatandaşımızın yanında olan kıymetli Şahinbey Belediye başkanımıza da çok teşekkür ediyorum. Sizler bizler için o kadar kıymetli, o kadar özelsiniz ki Cumhurbaşkanımız iktidara geldiği günden beri ayırt etmeksizin ev içerisinde olan ve hiçbir zaman engel tanımayan her bir vatandaşımızın yanında oldu. Belediyeler olarak, yerel yöneticiler olarak bizler de onun izinde, onu örnek alarak her türlü hizmeti yapmaya devam ettik, devam ediyoruz. Şahinbey Belediye Başkanımız öğrencilerimize, gencimize, yaşlılarımıza, çocuklarımıza gece gündüz hizmet ediyor ve inşallah etmeye de devam edecek" diye konuştu.

Törene, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Halil Uğur, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile engelli vatandaşlar ve aileleri katıldı.

ŞAHİNBEY BELEDİYESİ’NDEN ENGELLİLERE AKÜLÜ VE MANUEL TEKERLEKLİ SANDALYE