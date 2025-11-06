Şahinbey'de Market Denetiminde Mahkeme Belediyeyi Oy Birliğiyle Haklı Buldu

Mahkeme kararı ve dava süreci

Şahinbey Belediyesi’nin, bir zincir market şubesine uyguladığı 3 gün süreli kapatma kararına yapılan itirazı sonuçlandı. Mahkeme, belediyenin uygulamasını hukuka ve kanuna uygun bularak belediyeyi oy birliğiyle haklı gördü ve kapatma kararının doğruluğunu tescilledi.

Başkan Tahmazoğlu’nun açıklamaları

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, mahkeme heyetinin kararının Türkiye’deki belediyeler için emsal niteliği taşıyabileceğini belirtti: "Mahkeme heyeti Türkiye’ye ve özellikle belediyelere de emsal niteliği taşıyabilecek bir karar verdi".

Tahmazoğlu, belediyenin halk sağlığını korumaya yönelik denetimlerine ilişkin ayrıntıları paylaştı. Denetimlerde bir zincir market şubesinde son kullanma tarihi geçmiş ürün satışının tespit edildiğini, bunun üzerine iş yerine 3 gün kapatma cezası verildiğini ve zincir marketin kararı yargıya taşıdığını aktardı.

Denetimlerde elde edilen veriler ve uygulama

Tahmazoğlu, Şahinbey Belediyesi’nin denetim çalışmalarında 192 bin adet son kullanma tarihi geçmiş ve bozuk ürün tespit ettiklerini, para cezalarının caydırıcı olmadığı görülünce belediye meclisinden alınan kararla uygulamanın sıkılaştırıldığını anlattı.

Uygulama kapsamında; ilk tespitte 3 gün, ikinci tespitte 7 gün, üçüncü tespitte ruhsat iptali olmak üzere kademeli cezalandırma kararı alındı. Tahmazoğlu, bu karardan sonra bozuk ürün ve son kullanma tarihi geçmiş ürün satışında önemli azalma yaşandığını söyledi.

Denetimlerin kapsamı ve sonuçları

Başkan Tahmazoğlu, son bir hafta içinde kapatılan iş yeri sayısının 18 olduğunu belirterek, denetimlerin aralıksız sürdüğünü vurguladı. Denetimlerde market, fırın, kasap ve kantin gibi gıdayla ilgili tüm iş yerlerinin takip edildiğini, mevzuata, hijyene uymayanların kapatıldığını ifade etti.

Tahmazoğlu örnek olarak bir vatandaşın bildirmesi üzerine yapılan denetimde pirincin kurtlandığının tespit edildiğini ve anında yasal işlem uygulandığını anlattı. Ayrıca fiyat denetimleri konusunda Ticaret Bakanlığı ve Ticaret İl Müdürlüğü ile iş birliği yapıldığını, gerektiğinde fiyat denetimi ekipleriyle hareket edildiğini kaydetti.

Vatandaşlara çağrı

Belediye, vatandaşlardan bozuk ürün ve fahiş fiyat uygulamalarını bildirmelerini istedi. Tahmazoğlu, ALO 153 zabıta hattı ve Tarım Bakanlığı’nın hattı üzerinden şikayet yapılabileceğini hatırlattı. Tahmazoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Halkımızın sağlığı bizim için çok önemli. Şahinbey Belediyesi olarak biz halkımızın sağlığı için özellikle iş yerlerini, marketleri sürekli denetim altında tutuyoruz. Geçtiğimiz yıl özellikle ikinci 6 ayda yapmış olduğumuz market denetimlerinde 192 bin adet son kullanma tarihi geçmiş ve bozuk ürün aldık ve biz bu iş yerlerine para cezası uyguluyorduk. Ancak gördük ki para cezası bunların bu işten vazgeçmeleri için yeterli olmuyor. Bunun üzerine yılbaşında belediye meclisinden karar aldık. Halkın sağlığını korumak bizim görevimiz dedik. Bu tür bozuk ürün satan veya son kullanma tarihi geçmiş ürün satan iş yerlerini ilk tespitte 3 gün, ikinci tespitte 7 gün, üçüncü tespitte de tamamen ruhsatını iptal ederek iş yerini kapatma kararı aldık. Ve bu tarihten sonra önemli ölçüde bozuk ürün ve son kullanma tarihi geçmiş ürün satışında düşüş oldu."

Tahmazoğlu, mahkemenin oy birliğiyle verdiği kararın belediyenin denetim yetkisini ve iş yerlerini kapatma yetkisini teyit ettiğini, bu kararın Şahinbey Belediyesi’nin elini güçlendirdiğini belirterek mahkeme üyelerine teşekkür etti ve kararın ülke genelinde örnek olmasını diledi.

