Sahte Botoks Uyarısı: "Gerçekten Ölüm Saçıyor"

Dermatoloji Uzmanı Muhammed Burak Yücel, hekim dışı ve sahte botoks uygulamalarının ciddi komplikasyonlara ve ölüme yol açabileceği konusunda uyardı.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 15:17
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 15:17
Memorial Kayseri Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Muhammed Burak Yücel'in uyarıları

Memorial Kayseri Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Muhammed Burak Yücel, hekim dışı botoks uygulamalarında kullanılan toksinlerin tehlikeli komplikasyonlara yol açtığını söyleyerek, "Sahte botoks gerçekten ölüm saçıyor" dedi.

Yücel, sahte ürünlerde ve hekim dışı uygulamalarda beklenmeyen durumlarla karşılaşılabildiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Bu önemli bir konu. Özellikle son zamanlarda popülaritesi artmış iki konu, botoks ve dolgu. Toksin uygulamaları biz daha çok dinamik kırışıklıklarda yani henüz oturmamış ve cilde de bir anlamda yatırım gibi düşünebileceğimiz uygulamalar. Bunları genelde 18 yaşından sonra hastalarımız talep etmekteler. Göz çevresinde, alında ve yüzde belirli kaslara enjeksiyon yaparak bunların aktivitelerini belirli süre iptal etmeye ya da azaltmaya yönelik uygulamalara toksin uygulamaları diyoruz. Şu anda Türkiye’de lisanslı olarak kullanabileceğimiz 4 tane yasal toksin var. Bununla birlikte hem uygulayıcıların artması hem de merdiven altı uygulamaların artması ile birlikte sahte uygulama ve uygulayıcılar da çok fazla artmış durumda. Buna özellikle dikkat edilmesi bizim için önemlidir. Burada şöyle bir tehlikeye dikkat çekmek lazım. Sahte toksinlerde biz içeriğinde ne olduğunu bilmiyoruz açıkçası. Türkiye’de Sağlık Bakanlığı’nın onayladığı toksinlerde bunların dozları, hangi dozun nereye uygulanacağı tecrübeli uygulayıcılarda bellidir. Fakat sahte ürünlerde içerisinde ne olduğunu, sterilize olup olmadığını bilmediğimiz için beklenmeyen komplikasyonlarla karşılaşmamız aslında çok yüksek ihtimalli bir durum"

Yücel, sahte toksinlerin yol açabileceği tabloyu ayrıntılarıyla anlattı:

"Bunlar nedir diyecek olursak da en az korkulandan başlamak gerekirse toksinin hiçbir etkisi olmayabilir. Yani normalde aynı dozu verdiğimiz, aynı kas grubunu uyarmayı seçtiğimiz zaman beklenen hiçbir etkiyi görmeyebiliriz. Bu karşılaşacağımız en düşük yan etki diyebiliriz. Bununla birlikte steril şartlara uyulmadığı takdirde uygulama yerindeki enfeksiyonlar, bazen bunların doku kayıplarına kadar gidebildiği komplikasyonlar görebilmekteyiz. Tabi en korktuğumuz komplikasyonlar botulismus dediğimiz hastayı solunum yetmezliğinden yoğun bakıma kadar uç komplikasyonlara da son zamanlarda çok sık rastlamaya başladık. Bunun en temel sebebi hem sahte uygulayıcıların yani hekim dışı uygulayıcıların artmasından hem de piyasadaki merdiven altı mekanlarda sahte toksin kullanımının artmasıyla bunlar da doğru orantılı olarak artmış durumda. Buradan şunu söyleyebiliriz, hem hekim dışı uygulayıcılardan kaçınmalarını hem de piyasanın gerçekleri ile uyuşmayacak çok ucuz rakamlara verilen fiyatlara çok da itibar etmemeleri komplikasyonlardan kaçınmaları da temel etkenlerden diyebiliriz"

"Sahte botoks ölüm saçıyor"

Yücel, sahte toksinle yapılan botoks uygulamasının ölüme kadar varan sonuçlar doğurabildiğini belirterek şunları söyledi:

"Bu uygulamalar ölüm saçıyor diyebiliriz. Çünkü insan başına gelmediğinde anlamıyor. Kimse için temenni etmiyoruz ama uygulamadan 2-3 hafta sonra bulanık görme, çift görme gibi durumlarla başlayıp konuşmada bozulma, yutkunmada bozulma ve son evrede solunum yetmezliğine, hastanın yoğun bakıma gitmesine ve belki haftalarca yoğun tedaviler almasına ki bu toksinin temizlenmesi de ayrı bir tedavi konusu bunlarla karşılaşabiliyoruz. Dolayısıyla mutlaka şunu söylemek lazım, sahte botoks gerçekten ölüm saçıyor. Bu toksin uygulamalarını mutlaka güvenilir, prestijli kurumlarda ve deneyimli ellerde yaptırmakta büyük yarar var"

