Şahzade Demir: Küresel Sumud Filosu Gazze’ye Büyük Dayanışma Getirecek

HÜDA PAR'lı Şahzade Demir, Meclis'te Küresel Sumud Filosu'nun Gazze'ye yardım götürürken büyük bir dayanışma hareketine dönüşeceğini söyledi.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 16:20
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 16:20
Meclis'te yapılan basın toplantısının satır başları

HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, gemilerle Gazze'ye gıda ve insani yardım götürmek üzere yola çıkacak Küresel Sumud Filosu'nun "büyük bir dayanışma hareketine dönüşeceğine" inandıklarını söyledi.

Demir, konuşmasında ayrıca kız çocukları için üretilen bazı kıyafetlerin uygunsuz olduğunu belirterek, bu konuda önlem alınması gerektiğini vurguladı.

İsrail'in Gazze'de kalıcı bir işgal stratejisi izlediğini ifade eden Demir, "Bu nedenle daha önceki geçici ateşkes anlaşmalarını hep bozan taraf olmuştur. Siyonist rejimin amacının Gazze halkını tamamen yok etmek olduğu saklanamaz bir gerçektir. Gazze'de soykırımın durdurulması için derhal fiili adımlar atılmalıdır." dedi.

Demir, açıklamalarını Küresel Sumud Filosu'na ilişkin umudunu tekrarlayarak sonlandırdı: gemilerin Gazze'ye ulaşmasının bölge halkına yönelik bir dayanışma hareketine dönüşeceğine inandıklarını belirtti.

