Said Bey Sitesi davası: Tutuklu müteahhitten "Müteahhidim ama anlamam" savunması

Kahramanmaraş'ta 44 kişinin yaşamını yitirdiği Said Bey Sitesi davasında tutuklu müteahhit H.Ç., ilkokul mezunu olduğunu belirterek suçlamaları reddetti.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 15:41
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 15:50
Duruşma ve sanıklar

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 44 kişinin yaşamını yitirdiği Said Bey Sitesinin yıkılmasına ilişkin dava, Kahramanmaraş Adliyesi 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde devam etti. Duruşmada 1’i tutuklu, 2 kamu görevlisi ve diğer sanıkların yargılanması ele alındı. Olay, 6 Şubat tarihinde Dulkadiroğlu ilçesi Yahya Kemal Mahallesi’ndeki iki bloklu sitede meydana gelmişti.

Tutuklu sanığın savunması

Tutuklu sanık müteahhit H.Ç. (54) hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası istendi. H.Ç. suçlamaları kabul etmeyerek, "Ben 35 yıldır market işi yapıyorum. Ben de mağdurum. Ben inşaat yaptırdım, yapmadım. Alınan malzemeleri bilmem, ustalar en iyisini almıştı. Müteahhidim ama anlamam, ilkokul mezunuyum. Projeye uygun market yapılsın dedik en iyi malzemeleri aldık. Ben de mağdurum keşke oralara yatırım yapmaz olaydım" diyerek kendini savundu ve tahliyesini talep etti.

Kamu görevlileri ve savunmalar

Dönemin Dulkadiroğlu Belediyesi İmar Müdürü A.Ö. ve müdür yardımcısı S.B., önceki beyanlarını yinelerken suçlamaları reddetti ve beraat talep etti. Tutuksuz diğer sanıkların avukatları da müvekkillerinin beraatını istedi.

Mahkeme süreci

Mahkeme heyeti, müşteki ve site sakinleri ile yakınlarının beyanlarının alınmasının ardından duruşmayı 10 Nisan tarihine erteledi.

Depremzedelerin tepkisi

Adliye çıkışında konuşan depremzedelerden Nevres Akkaya, "Binanın asıl yıkılmasına sebep asma katın olduğu ortada. Bilirkişi raporları da ortaya koyuyor. Bunlara rağmen halen istediğimiz neticeyi almakta zorlanıyoruz. Adalete güveniyoruz umudumuzu kaybetmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

