Saint-Denis'te Polis Gence Tokat ve Tükürme: Soruşturma Açıldı

Saint-Denis'te polisin gence tokat atıp tükürmesi sonrası soruşturma

Görüntüler X'te paylaşıldı, savcılık "kamu yetkisine sahip kişi tarafından işlenen şiddet" iddiasıyla harekete geçti

Fransanın banliyösü Saint-Denis'te 28 Ağustos'ta çekildiği belirtilen görüntülerde, bir polisin sokak ortasında bir gence tokat attığı ve ardından gencin yüzüne tükürdüğü görülüyor.

Görüntüler, Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Milletvekili Aly Diouara tarafından, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu üzerinden paylaşıldı. Diouara, paylaşımında Paris Emniyet Müdürü Laurent Nunez'in hesabını etiketleyerek şu ifadeye yer verdi:

"Mahallede bir aile annesi tarafından kayda alınan bu sahne, geçen hafta sonu Saint-Denis'de yaşandı. Burada bir 'polisin' nadir görülen bir şiddetle bir (Arap) gencin yüzüne tokat atıp ardından tükürdüğünü görüyoruz. Dayanılmaz."

Görüntülerde, söz konusu gencin memura herhangi bir karşılık vermediği ve olayın sokakta yaşandığı açıkça görülüyor.

BFMTV'nin haberine göre, olayla ilgili olarak Bobigny Savcılığı, "kamu yetkisine sahip kişi tarafından işlenen şiddet" gerekçesiyle soruşturma başlattı.

Soruşturmanın detayları ve olayın arka planına ilişkin incelemeler sürüyor; yetkililerden gelecek açıklamalar bekleniyor.