DOLAR
41,19 -0,03%
EURO
48,31 -0,02%
ALTIN
4.758,2 -0,05%
BITCOIN
4.566.009,06 0,6%

Saint-Denis'te Polis Gence Tokat ve Tükürme: Soruşturma Açıldı

Saint-Denis'te 28 Ağustos'ta kaydedilen görüntülerde bir polisin gence tokat atıp yüzüne tükürdüğü görülüyor; Bobigny Savcılığı soruşturma başlattı.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 13:23
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 13:23
Saint-Denis'te Polis Gence Tokat ve Tükürme: Soruşturma Açıldı

Saint-Denis'te polisin gence tokat atıp tükürmesi sonrası soruşturma

Görüntüler X'te paylaşıldı, savcılık "kamu yetkisine sahip kişi tarafından işlenen şiddet" iddiasıyla harekete geçti

Fransanın banliyösü Saint-Denis'te 28 Ağustos'ta çekildiği belirtilen görüntülerde, bir polisin sokak ortasında bir gence tokat attığı ve ardından gencin yüzüne tükürdüğü görülüyor.

Görüntüler, Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Milletvekili Aly Diouara tarafından, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu üzerinden paylaşıldı. Diouara, paylaşımında Paris Emniyet Müdürü Laurent Nunez'in hesabını etiketleyerek şu ifadeye yer verdi:

"Mahallede bir aile annesi tarafından kayda alınan bu sahne, geçen hafta sonu Saint-Denis'de yaşandı. Burada bir 'polisin' nadir görülen bir şiddetle bir (Arap) gencin yüzüne tokat atıp ardından tükürdüğünü görüyoruz. Dayanılmaz."

Görüntülerde, söz konusu gencin memura herhangi bir karşılık vermediği ve olayın sokakta yaşandığı açıkça görülüyor.

BFMTV'nin haberine göre, olayla ilgili olarak Bobigny Savcılığı, "kamu yetkisine sahip kişi tarafından işlenen şiddet" gerekçesiyle soruşturma başlattı.

Soruşturmanın detayları ve olayın arka planına ilişkin incelemeler sürüyor; yetkililerden gelecek açıklamalar bekleniyor.

İLGİLİ HABERLER

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
CHP'de Disiplin Süreci: Üç İsim Kesin İhraç İstemiyle Disipline Sevk Edildi
2
Van Çatak'ta Kayalıkta Düşen Sürü Faciası: 334 Küçükbaş Telef Oldu
3
Anadolu Otoyolu Düzce'de 5 kaza: 2 ölü, 15 yaralı
4
Kazakistan ve Ukrayna Dışişleri Bakanları İşbirliğini Görüştü
5
Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi
6
İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım
7
Silifke Yoğurdu Yarışması: 52. Uluslararası Silifke Festivali'nde Şampiyonlar Belirlendi

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı